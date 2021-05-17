何文田屋苑巨型鐵閘突甩鉸倒塌　保安員神反應避開驚險片段瘋傳

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-17 16:00

不少屋苑也設有大型鐵閘作保安用途，但一旦閘門出現問題塌下，擊中途人隨時釀成傷亡。近日網上流傳影片，顯示何文田一個屋苑的露天鐵閘打開後突然「甩鉸」倒塌，旁邊1名正為住戶推門的保安員險被擊中，幸好他及時轉身發現並急急避開未有受傷，但驚險過程仍引來不少網民關注及討論。

何文田一屋苑上月發生鐵閘倒塌事件，1名保安員幾乎被壓中，事發片段獲網民瘋傳。（fb「To Kwa Wan 土瓜灣之友」片段截圖）

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有網民早前於facebook群組轉載相信為閉路電視鏡頭拍下的片段，指何文田某屋苑的保安曾經「命懸一線」。片中顯示日期為今年4月28日下午5時36分，鏡頭對準1個屋苑的雙鐵閘出入口，1名男保安員於其中1道鐵閘旁邊為住客推門，旁邊亦有其他住客出入。

事發時1名女子拉開鐵閘步進屋苑，惟鐵閘關上後突然抖動一下，疑是門鉸鬆脫的反應。閘門之後直接向旁邊的另一道閘門方向塌下，當時身穿制服的保安員因正為另一女住客推門，雙方均沒有留意閘門正向自己倒下，幸好保安員於千鈞一髮間轉身，雙手舉起並急步避開，而女住客則已離開閘門範圍，事件中無人受傷。

超驚險事發經過逐格睇▼▼▼

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鐵閘塌下時直撞向另一閘門的門框，並橫亘於屋苑出入口，聲音即時引來已步出大門的女住客注意，畫面可見她聞聲後亦停下步伐回頭查看，驚魂甫定始離開。

影片引來網民熱議，不少人也認為事發過程非常驚險，直指若保安員沒有及時避開，後果不堪設想，「嘩個閘有返咁上下重，叔叔身手靈活，好彩無整到佢，但都嚇死啦」、「鬆嗰一下有《死神再來了》嘅feel」。

亦有人指出，屋苑管理公司有責任確保公共設施的安全，而作為使用者亦應妥善利用，「工程部冇檢查？」、「𠵱家有啲閘門頂係另外加咗一條不鏽鋼 wire去tie住門框以防萬一」、「其實無論拉或推，開門用剛夠出入的幅度就可以」。

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屋企停電令電閘打不開，趕出門拍戲的The Rock選擇扯爛再出門。（「therock」IG圖片）

↓↓現場逐格睇↓↓

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The Rock與凡人之別：

The Rock參演DC電影《黑亞當》（Black Adam）。（「therock」IG圖片）

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