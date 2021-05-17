台灣疫情｜確診數字急升　呂秋遠10項呼籲市民不要恐慌自亂陣腳

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-05-17 15:00

文：呂秋遠 台灣律師 第三級防疫警戒下午就會在雙北市開始了，在這段期間內，外出要全程戴口罩、避免不必要移動、活動或集會、停止室內5人、室外10人以上的家庭聚會和社交聚會。目前照常上班上課，但是要注意分流管制，餐廳、營業場所還是可以去，但是要實名制。 各位親愛的朋友，現在我們同島一命，但是不要恐慌。恐慌不會讓事情更好，反正事實擺在眼前，最重要的是解決問題，而不是害怕與恐慌，病毒可以用科學解決處理，我們只是承平太久，忘記這世界比我們嚴重百倍的悲劇，到處都是而已。現在，我們來面對吧！

台灣近日爆疫，民眾恐慌到超市搶購物資，貨架被一掃而空。（《爆料公社》圖片）

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1.本土病例有幾個，並不重要，不要被數字嚇到了。只要勤洗手、全程正確戴口罩、酒精消毒、盡量避免到公共場所，就可以幾乎避免不必要的風險。

2.自我防護做好、盡量待在家裏，就是拯救台灣的最好方式。現在就當敵軍空襲，我們忍耐一下。

3.忍耐半個月，完全忍耐，宅在家最好，每天耍廢，不要給病毒任何機會，往後就有機會恢復正常，這麼好的事情，不做嗎？

4.家裏如果東西還夠，不要去搶購物資，像是衛生紙，這根本不能吃。現在去超市搶購物品，就是把超市的東西搬到自己家，他們會立刻補貨，然後把自己的現金放到超市的收銀裏，再把自己放在群聚危險高的地方而已，排隊怪可怕的。

5.現金很重要，不要亂花，必要時先用信用卡消費。這陣子，非必要的開銷也盡量減少，因為接下來半個月的疫情會讓股市沒辦法太好，而且也可能會沒有收入。

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6.不要轉貼任何非指揮中心發出的訊息，許多的訊息都是假的。嚇到自己也就算了，影響公共秩序可是犯法的。

7.安心過生活。只要按照科學方法與步驟，病毒沒有人類聰明，病毒只會感染不遵守科學方法的人，即便感染人數增加，只要我們做到該做的防護措施，病毒是無法入侵到我們身上的。

8.國產疫苗七月就會來了，現在AZ疫苗的施打率也都在上升，還會陸續補貨，至少可以有七成的防護率，還能百分之百預防重症，請不要過度擔心。

9.如果有經濟上的困難，請一定要跟社會局說，但是千萬不要絕望。錢是用來解決民生問題的，如果吃飯還可以，其他的付不起就算了，反正也不會怎樣，不要因為這樣而對人生沒有信心。活下來就有機會！

10.保持信心，沉穩面對即將來的風暴。台灣人的自律與堅韌，在病毒肆虐的時候，才是時窮節乃見的時候，我們一起打贏這場戰爭，也讓侵略者知道，我們不會是好惹的。

「人總有不順利或疲倦的時候，在那種時候，就把它當成是神賜給我們的休假。不必勉強衝刺，不必努力加油，但記得戴口罩、保持社交距離、勤洗手，一切順其自然。等待假期過後，一切，就會好轉。」

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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