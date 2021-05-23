屯門聚康山莊428呎2房　40萬黑白設計主調突顯收藏品｜裝修實例

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-05-23 10:00

文：裝修佬 傳統裝修裏，一般人認為白色設計才足夠光猛開揚，但其實深色住宅設計只要肯花點心思，效果也可以既時尚又具空間感。今次裝修佬帶大家參觀1個屯門聚康山莊400呎單位，就把深色住宅設計發揮得非常好，帶出極致的型格感。

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基本資料：

屯門聚康山莊／428呎／1廳2房／工程費用約40萬

業主希望家居設計以黑白色為主調，配合他的型格收藏品，設計師利用黑白灰三色平衡配合，亦在適量的位置留白，以黑色鏡面、鐵件、櫃體及燈具等物料再配上跳脫鮮色的裝飾，讓不同材質透過燈光反射，營造不會過於暗沉又有極致型格感，展現出不一樣的「黑焦點」。

客飯廳設計

客飯廳的顏色配搭以平均的黑白灰比例來平衡視覺，天花使用了白色，牆身則使用不同層次的灰色，而地面和門及牆身裝飾板則用黑色，營造上輕下重的踏實感同時以灰色做中間的過渡，完全不突兀。

在油漆顏色方面保持平衡感，為了提升潮流時尚感，加入的裝飾和傢俬也以黑色為主調，如天花使用了黑色路軌射燈，輕工業效果得以展露，它的光源可以令大家視線更聚焦於設計最想展現的空間。

除了深灰的電視背牆外，設計師反主流而行，沒有以電視背牆為特色牆，反而利用業主鮮豔的襟章掛在走廊黑色牆身作為特色牆，和客廳營造強烈對比。

書房以相同建材物料及風格合理劃分空間，同時保留同一設計風格，足以體現設計師的能力。（裝修佬提供）

書房設計

為迎合戶主不同要求，書房設計劃分為兩個區域。左邊的化妝區用了沉木色的檯面，燈膽圍邊的鏡面像是美式劇場後來化妝間的復古風格，右邊的工作區則用了相對淺的木色檯面，彷原木紋配上黑色櫃屜如設計師和工程師的工作桌，充滿了厚實的知性感。

化妝台一側加入了一座高至天花的黑色儲物櫃，儲物櫃設計也非常精致，當中有不規則內陷的淺木色展示架，配以LED背景燈，不規則的外型與撞色的效果，突顯了與別不同的型格感。以相同建材物料及風格合理劃分空間，同時保留同一設計風格，足以體現設計師的能力。

浴室設計

近年的浴室設計大方向都是全白保留明亮感或是酒店式灰調工業風，今次單位的浴室則使用了黑色為主調，與常見的白色衛浴設備（洗手盆、檯面石、座廁等）做顏色的碰撞，反而更能強化白光效果，令浴室感覺俐落型格。

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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