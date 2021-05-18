台灣疫情｜男子連續2天拒戴口罩大鬧商場　警方揭原是露鳥通緝犯

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-05-18 19:30

任何地方都有人拒絕戴口罩周圍去，完全懶理疫情有多嚴重！台灣網上瘋傳1名男子到信義區拉低口罩大鬧，刻意為難勸他戴好口罩的職員等，馬上被網民爆出他經常到誠品生活松菸店鬧事，更經常拒絕戴好口罩，翌日他再次不戴罩出沒，還在商場內和接報到場警察玩「捉迷藏」。警方後來指男子無戴口罩的過程已被在場民眾拍下，但確認他身份時意外發現他是通緝犯，據台媒消息指，他去年曾對着教堂內祈禱婦女「露鳥」。

台灣有男子接連入商場但拒絕戴好口罩，警方到場調查時發現他是通緝犯。（「爆料公社」fb專頁圖片）

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台灣新冠肺炎確診個案連日上升，當局已呼籲民眾出外要戴口罩，更發布公共場所不戴口罩最高罰1.5萬元新台幣（約4161港元·下同）的罰則，但仍有人當耳邊風。台灣「爆料公社」等fb群組有網民發現1名失控男到商場搗亂，日前（16日）先到信義新光三越，被櫃枱職員勸戴好口罩時，竟朝職員大吼回去，故意拉低口罩罵對方反應過度，揚言「我要去客訴（顧客投訴）妳」，被網民揶揄叫「過度反應哥」。

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隨後有網民認出他是不戴罩的「慣犯」，爆料指失控男經常拒戴罩出現於松菸誠品，就算戴了口罩他一進門也會馬上拉低，去年他更試過把看守人員罵到哭。昨日（17日）又有網民發現他再到松菸誠品，被工作人員驅趕離去後他又重回商場，警方到場時失控男還和警員玩「捉迷藏」，又跟警方發生口角。據悉男子見到警察時馬上戴好口罩，但店家發現他進入時未按實名制進行登記。

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事件引起網民熱議，網民認為有必要嚴懲這類人，政府也應嚴格執行不戴口罩最高罰1.5萬元台幣的規定，不要只懂做勸導工作：

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不過事件峰迴路轉，台媒報道失控男在警方到場時態度囂張，被帶走後警方發現他其實是通緝犯，去年曾在1個教堂露械被控妨害風化罪，馬上將他押走，並將他無戴口罩的影片交到衛生局處理。台媒指涉事的46歲失控男姓方，去年9月在台北1個教堂見到有婦人禱告，他竟到教堂的落地玻璃前做伸展操，做到中途「露鳥」，婦人見到後報警，台北地檢署之後依妨害風化罪起訴失控男。

台灣警方交代稱，他們接到關於誠品生活松菸店有人未戴口罩和保安口角的報案，到場了解發現保安及店員均曾勸導男子離開，但他不配合繼續在商場內徘徊，見到警方到場更加速走開。警員追上前盤查時，男子更反控警方「濫用權勢」，他罵保安、店員及不戴口罩的影片已被民眾拍下，但警員查核他身份時，意外發現他因其他案件正被通緝，馬上將他拘捕並送到台北地方法院。

（綜合）

台灣民眾湧進超級市場，把日用品和食物搶購一空，不過網民就發現1個現象，即使貨架差不多全被掃空，但有2樣食品還是沒人買。（fb「路上觀察學院」圖片）

台灣超市搶購潮▼▼▼

有網民拍照證明雙響泡杯麵就算搶糧時都沒人買。（PTT圖片）

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