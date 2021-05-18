垂死老翁「只能夠在太陽下插管」　急症室爆滿　台醫生爆崩潰狀況

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-18 13:00

台灣新冠肺炎疫情升溫，自上周六（15日）起連續3天出現過百宗新增本土案例，周三（19日）零時起封境至6月18日。醫院壓力大增，當局宣布暫延非緊急的醫療服務，以騰出病房予重症病患。急診室醫生田知學昨日（17日）發文透露當地醫院爆滿的慘況，指1名呼吸困難及發高燒的老翁命危，本應立即送往急診室，可惜沒有床位，院內感控區也爆滿了，她判斷當下只有戶外才能插管搶救，家屬最後放棄急救，醫生聽後忍不住淚水，形容台北和新北市許多醫院的急診室都處於水深火熱之中，「這一切太不真實！如惡夢般！」。

.有台灣急症室醫生發文，講述醫院內急症床位爆滿的慘況。（示意圖 / 資料圖片）

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田知學在facebook專頁「布農Doc 田知學」發文，表示最近醫院無論是急救區、隔離病房或是「專責病房」均已滿床，前來接愛檢測的病患更是人山人海，加上其他非新冠肺炎的病人，醫生每天都在苦惱如何紓緩這龐大的醫療需求。

她透露日前1宗令人心酸的病例，稱事發時護士在醫院高喊有1名呼吸困難、發高燒的臥床老翁命危，她下意識着護士推入急救室，無奈根本沒有床位，欲轉往「感控區」，但同樣早已爆滿。田知學立即查看病人，發現老翁已失去意識、四肢攣縮，但眼前的地方盡是等候檢測的民眾，不能冒險即場為發高燒的老翁急救，擔心全場面臨感染風險。

醫生田知學無奈通知家屬，指老翁如要接愛急救，則只能在戶外插管。（fb「布農Doc 田知學」）

田知學最後判斷只有戶外能插管急救，於是透過電話通知老翁的女兒，心痛說道「請妳要原諒我，如果我需要幫他急救只能夠在外面太陽下」，女兒最後決定放棄急救，但希望能見父親最後一面。醫護其後為老翁提供氧氣，不知能否等及女兒趕到，田知學不禁落淚，只能盡力挪出空間安置老人家。

田知學在帖文直呼：「這一切太不真實！如惡夢般！」，指出其他醫院的急診室亦面對水深火熱的處境，緊急應變系統猶如每天都在運行，呼籲民眾團結，「這時候，更懇切地需要大家一起反過來守護我們第一線醫護！」。昨日在台灣疫情指揮中心的記者會上，指揮中心指揮官陳時中被問到「戶外插管」一事，陳時中聽後直呼：「怎麼可能？」隨後他向在場人員查詢後補充說：「有聽說，但還沒證實，會去了解一下。」

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