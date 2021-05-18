極危險！公屋頂樓女子爬出窗外曬被　網民嚇親：做家務唔使搵命搏

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-18 22:39

近日天氣炎熱陽光充沛，不少市民也趁機拿出即將收起的冬天衣物或被鋪，在陽光底下晾曬。不過網上近日卻流傳1張看到極驚險的晾被相片，1名女住戶竟半身爬出位於公屋頂樓的窗外，以晾衫架借力整理被子，以便晾曬，引來網民嘩然，紛紛直斥涉事住戶毫無安全意識，「有風吹一吹就一世」。

網上流傳1名女住戶於公屋頂樓半身爬到窗外晾被的相片，相中人危險動作引來網民嘩然。（fb群組「PLAY HARD 玩硬」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

有網民於Facebook群組「PLAY HARD 玩硬」貼出相片，直指：「小姐，會唔會太勇？睇相都驚……」相中可見1名穿粉紅色上衣的女子於1個公屋頂樓單位內，半身從窗戶爬出並疑似以晾衫架借力，整理正掛上晾衫架的被鋪，姿勢非常危險，稍一不慎便有機會失平衡從高處墮下。

不少網民看到相片也被嚇倒，直斥涉事女子毫無安全意識，指出一旦發生意外便不堪設想。（fb群組「PLAY HARD 玩硬」圖片）

不少網民看到相片也被嚇倒，直斥涉事女子毫無安全意識，指出一旦發生意外，不只自己受傷，更隨時危害他人，「黐線㗎，嗰啲晾衫架邊夠力㗎」、「想花式自殺定係變凶宅打壓樓價」、「香港已經有好多咁樣搞出人命，佢其實係無危機意識，唉！如果壓到無辜的人仲慘」、「一個勁少少嘅風吹過，咁就一世」。

同場加映：將軍澳居屋驚驗一幕：工人零安全裝備爬窗裝冷氣

冷氣師傅在10多樓的單位爬出窗外安裝冷氣，場面非常危險。（受訪者提供圖片）

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

↓↓↓開冷氣慳電4式↓↓↓

+ 2 + 2 + 2

↓↓↓同場加映：DIY洗冷氣↓↓↓

+ 2 + 2 + 2

↓↓↓同場加映：牆身除霉方法↓↓↓