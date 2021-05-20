台灣疫情｜公司設消毒通道　全身狂噴酒精　網民：洗車還是洗人？

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-05-20 10:00

台灣新冠肺炎疫情嚴重，進出場所前好好消毒變得更加重要！有網民在facebook群組上分享，指公司最近裝設了1個與洗車場類似的設備，讓員工們出入時都可以全身消毒，十分誇張！

台灣有網民分享公司最近增設的「消毒通道」。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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網民在fb群組「爆廢公社」上分享照片，指公司最近要求出來的同事都需要消毒，所以增設了消毒設備，不過笑言「裝這個會不會像洗車」，又問「到底是洗人還是洗車？」。原來公司裝設的消毒設備其主體是1條讓人走過的通道，通道可以噴出消毒噴霧，令經過的人全身都可以消毒，消毒過程認真徹底全面！

消毒通道引來網民激讚，「建議各大場所都裝這個」、「很需要，希望家中裝這個」、「可以建議各校大門口都安裝這個嗎」，不過亦有人擔心，口罩如果沾上酒精，可能會影響防疫效能。

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