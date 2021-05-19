台灣疫情嚴峻　公司同事唔肯戴口罩　台女崩潰決定偷影相做這件事

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-19 18:28

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情加劇，連續多天確診個案破百，全民都提高防疫意識，政府亦立法規定外出時必須配戴口罩，不少人除了在家或進食時，上班或外出都會戴好口罩。惟當地1名女網民在討論區求救，指上班時發現很多同事都沒有乖乖戴口罩，令她急得想哭，最後忍不住做了1個行動「自保」。

有台灣網民在討論區求救，指上班時發現很多同事都沒有乖乖戴口罩，令她急得想哭。（Dcard討論區）

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該台灣網民昨日（17日）在Dcard討論區以「公司還是很多人不戴口罩...救救我」發文，指連續2天破百，但還要繼續上班，而公司上上下下加起來都有過千人，本來以為大家看疫情嚴峻，都會乖乖戴好口罩，結果一踏進辦公室即傻眼，有些人即使不在吃早餐都沒有戴罩，連主管亦一樣。

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樓主表示，公司附近還有1單接觸過諾富特爆發群組的在家隔離個案，「快崩潰了，真的很害怕好想哭，好想回家」，她唯有拍下公司情況，並寄信到當地衛生部門要求處理。及後樓主在帖文更新，指當局回覆她表示會先做口頭警告，若24小時後還有違規情況，他們才會開罰單。衛生局亦強調他們不像警察般有公權力可以直接介入，所以必須先發口頭警告，一步一步處理。

帖文引起網上熱議，不少網民都分享自己也遇到這情況，甚至有物流公司司機到處送貨，還是不戴，令人非常憂慮，亦難以理解為何還有人堅持不戴口罩，「這到底是什麼平行時空，他們不怕真的厲害」，又建議樓主嘗試假裝咳嗽，看看他們是否無感覺。

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