好友買虛擬貨幣即遇跌市　愈溝愈跌勁崩潰　連登仔：點安慰佢好？

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-05-20 13:52

【Bitcoin / 虛擬貨幣 / 以太幣 / BTC / ETH】虛擬貨幣昨晚一度大跌，令持貨人士一度陷入恐慌！有網民在討論區上發文，指剛滿18歲的朋友幾天前花約1至2萬入市購買虛擬貨幣，不料剛好遇上幣災，而且愈溝愈跌，感到十分崩潰，請教網民可以如何安慰好友。

虛擬貨幣近日突然大跌，令不少持貨網民都表示中伏。（視覺中國）

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網民以「是咁的，我有個朋友早幾日入咗幣市」為題發文，說朋友今年3月才夠18歲，剛剛開設了1個虛擬貨幣戶口，並在本周開始投資虛擬貨幣。樓主說朋友最初頭幾天都十分快樂，皆因「都叫做有一、兩百蚊港紙賺下」。

直至特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在twitter中多次提到虛擬貨幣之後，虛擬貨幣價格就開始下跌，「咁我個Friend見要輸錢，當然係溝貨啦」，提到自己持倉包括有ADA、ETH、DOT、XRP、BTC，「當然每樣都唔係買咗好多，始終學生哥」，更上載照片笑指「佢好弱智咁樣人手記低咗」。

樓主上載好友購買虛擬貨幣的紀錄。（連登討論區圖片）

惟樓主朋友溝貨後虛擬貨幣跌勢未止，更急忙發訊息指「X街，我點算，4000已無，溝咩好，隻隻都唔掂，溝BTC定ETH好啲？」。樓主就回應指「建議留返啲錢溝女，而家仲溝真係好癲」。

樓主指好友「而家好崩潰」，想知應該如何安慰他，及好友應該如何部署。他又指好友是燈神，自己都身受其害，「被佢燈親，好彩我主要玩港股，佢遲啲仲話要玩美股添」。

網民留言指趁年輕時多交學費，「好過遲下大本金輸餐勁嘅」，亦有人表示2萬元其實不多，「返一個月工都唔使就回返血」，不過亦有網民笑言樓主對朋友實在殘忍，「你仲公開佢，踩多兩腳」。樓主最後提到，好友在看過大家的留言之後，表示「SH唔驚，正幣驚X」。

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