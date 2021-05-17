20歲男炒虛擬貨幣勁輸$70萬　50倍槓桿入貨輸爆廠 ：銀行得返0

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-05-17 10:00

【SHIB / 槓桿 / 虛擬貨幣 / 加密貨幣】虛擬貨幣愈炒愈熱，有人大賺一筆夠買樓上車但亦有人爆倉輸身家！有連登仔在討論區上分享，指自己將過往投資所得及積蓄都投資到虛擬貨幣，而且極之進取地以50倍槓桿入貨，最終因為急跌爆倉而勁蝕70萬。他提到自己最初憑炒賣虛擬貨幣而找到自己的用處，但現時卻覺得失去目標，「我已經驚咗，我諗我都冇信心」。

近期虛擬貨幣大熱，但最近有網民表示自己因為炒賣虛擬貨幣而輸身家。（視覺中國）

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連登仔在討論區上以「炒幣炒到輸咗幾十萬」為題發文，指自己是「無家底公屋仔」，早前以50倍槓桿買入SHIB（柴犬幣），但之後因SHIB大跌而被強行平倉，將積蓄及炒股所得盈利共70萬一次清袋，「而家銀行得返0」。

樓主指自己「不斷安慰自己當買個教訓，20歲重新嚟過，但真係好大壓力，好辛苦」，而且不能向家人或朋友訴苦，只可以自己接受。他又形容「出事」在於貪心，結果令計劃好的事情都在轉眼間化為泡沫，一事無成的自己以為「搵到一樣嘢係終於有啲用」，但現時頓覺失去目標及信心，「真係以為自己贏少少好似好勁，其實咩都唔識」。

樓主指自己因為貪心而令計劃好的事情都化為泡沫，更覺得已經失去目標和信心。（GettyImages）

樓主最後說已經想通，指幸好今次沒有借錢，「如果唔係我真係人生玩完」。他續說，過去1年多只靠兼職渡日，現時會先找工作儲錢，但因為之前投資有錢賺就沒有再讀書，「搞到而家出嚟都唔知做啲咩好」。

有網民安慰樓主，指「好過4、50歲炒股輸身家，買個經驗」、「輸成70萬？咁又係慘嘅，巴打仲後生，慢慢儲返」，「Ching振作，唔係借人錢爭人錢就得啦，你有的是青春，時間幾多錢都買唔返，好好振作，重新出發」。

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