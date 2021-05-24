中國封殺＋馬斯克言論　Bitcoin再重挫！印度神童咁樣講比特幣…

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-05-24 13:18

【Bitcoin比特幣／幣災／印度神童預言／阿南德 Abhigya Anand】Bitcoin比特幣日格價大幅波動，早前因Tesla創辦人Elon Musk（馬斯克）的言論而急升急挫後，近日又因中國人民銀行重申不接受數位貨幣（加密貨幣）作為支付方式而斷崖式下挫，一度在一日之間急插30%，失守4萬美元之後再瀉至近3萬美元，今日再一度跌破3.5萬美元，目前價格約3.5萬美元。其他加密貨幣亦因巿場消息而舞高弄低，巿場憂慮是否會出現「幣災」。 翻查資料發現，原來印度神童阿南德（Abhigya Anand）於4月發布的最新預言影片中，曾提到Bitcoin等加密貨幣問題，究竟阿南德對Bitcoin有什麼看法或預言呢？而他亦明確建議可買入2類投資產品。

即睇Bitcoin跌成點＋印度神童對Bitcoin看法▼▼▼

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美國電動車Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）近期經常發表與加密貨幣相關言論，今年3月24日宣布接受買家比特幣付款買車，令比特幣價格由3萬多美元勁升至曾逾6萬美元後，惟5月12日突然以環保為由宣布暫停接受以比特幣買車，因比特幣挖礦和交易會導致化石燃料使用大幅上升，又指加密貨幣雖然有其優點，但不能以環境作代價。馬斯克的言論一出，即令比特幣急挫逾5%，24小時內由高低逾57000美元，跌至曾低見47500美元。

事實上，馬斯克每句話都牽動加密貨幣的價格，早前曾指狗狗幣（DogeCoin）是騙局（hustle），令狗狗幣曾急跌逾三成，其後卻又發表言論補鑊，宣布旗下火箭公司SpaceX會在明年把狗狗幣帶上月球，而SpaceX亦接受顧客以狗狗幣作為太空旅行的付款貨幣，令狗狗幣報復性反彈，前境備受看好。

不過，馬斯克對加密貨幣的「威力」，大概不及中國官方表態，內地監管機構昨日（18日）發布聯合聲明，要求金融及支付機構不得開展與加密貨幣相關的業務；中國人民銀行亦在官方微信帳號上發布通知，表明加密貨幣不是「真實貨幣」，不應也不能在市場上使用，中國金融及支付機構也不得使用虛擬貨幣為產品和服務定價。換言之，中國金融機構等同封殺加密貨幣，消息令各類加密貨幣價格急瀉。

美國電動車Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）近期經常發表與加密貨幣相關言論。（資料圖片）

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除了Bitcoin，印度神童阿南德亦講到自己對投資的建議，當中有2類產品可以投資，但亦有1類產品要避免。

印度神童2類產品投資建議！呢類產品勿投資▼▼▼

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不過，以上意見只供參考，股票、資產價格可升可跌，投資者應量力而為。

另外，印度神童阿南德亦預言2021年或會更慘！要到2022年這個月才好轉…▼▼▼

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其實阿南德於之前的預言短片中，已多次提到不認為疫苗能解決疫情，而他於最新預言短片中，強調自己並非反對接種疫苗，但重申疫苗非解決問題根本方法。

印度神童阿南德曾預言疫苗會有以下問題▼▼▼

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惟亦毋須過份悲觀，事關阿南德之前已提出了7大解決辦法▼▼▼

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印度神童預言亦受質疑

其實阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。