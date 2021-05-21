全台停課呢款「育兒神器」即被掃貨　家長怨念：請留給有需要的人

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-21 14:00

【新冠肺炎 / COVID-19】台灣疫情持續爆發，全台各地中小學停止到校上課至下周五（28日），孩子日日留在家中改用網上教學，令家長們感頭痛。有網民購物時，發現1款「育兒神器」竟被掃貨，貨架上只剩下2支，見狀即拍照並上載社交平台稱「留點給需要的人好嗎？」。

有台灣網民購物時，發現1款「育兒神器」竟被掃貨，貨架上只剩下2支，見狀即拍照並上載社交平台稱「留點給需要的人好嗎？」（fb「爆廢2公社」圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

有台灣網民在facebook群組「爆怨2公社」轉發該張照片，只見1間玩具店內，用來教導孩子的「小手拍」幾乎被人掃光，樓主因而充滿怨念地表示，「一停課就被掃貨，請保留點公德心，留點給需要的人好嗎」。

在台灣，「小手拍」又名「愛心小手」，是頂端呈手板形狀的長條物品，多數用來「體罰」以管教小孩，因其特別之處就是拍下去力雖小，但聲響很大，有警戒效果。

帖文一出惹來網民共鳴，紛紛表示停課期間是每個家庭的必需品，但同樣爆笑地稱要為這批小孩集氣，希望不要鬧出人命，亦有人指可能是孩子買的，收起來不讓家長拿到。除了這支「育兒神器」，有網民就介紹更多「好東西」，有網民就介紹更多「好東西」，如衣架及不求人。

網民推介更多「管教神器」▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

台灣疫情下市況▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

睇多啲：台灣疫情｜商業區如空城 西門町唔見人影 網民讚：給我在家耍廢

台灣疫情｜商業區如空城 西門町唔見人影 網民讚：給我在家耍廢

台北信義商業區猶如「空城」👇👇👇

+ 13 + 13 + 13

台北部份捷運站、西門町等鬧市人潮大減👇👇👇

+ 9 + 9 + 9

台灣超市搶購潮👇👇👇

野蠻大媽入舖頭死都唔肯戴口罩 女子仗義出聲竟被胸襲 警察到場仍堅持👇👇👇