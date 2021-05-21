孩子家中上網課「底褲俠」常入鏡　台女教師籲：請各位爸爸自重！

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-05-21 18:46

【zoom上課／網上學習／停課】新冠肺炎疫情未完，台灣已進入第三級疫情警戒，各級學級要停止面授，轉而在家中上網課，不少家長一時之間難以適應，無意間入了鏡，可能出現尷尬或爆笑場面！日前有女老師在網上抱怨，卻意外變成放笑彈，事關台灣近日天氣炎熱，老師指多次見到有學生的爸爸化身「內褲俠」在鏡頭前跑來跑去，呼籲「請各位爸爸自重」。帖文引出不少爸爸「親身回應」，大呻現時小孩要在家中上課，「連唯一穿內褲的自由都沒有」，有人則笑指爸爸沒有脫光已經很好了。

有老師在網上呼籲家長在孩子上網課時不要穿內褲異圍跑。（「爆怨2公社」fb群組圖片）

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世界多地因應疫情都將學校課程移師網上，孩子天天在家上課，家長都要特別小心躲開鏡頭，避免在家中的「私密造形」外洩。日前有老師在fb發文，呼籲家中有小孩要上網課的家長宜多加注意自身衣着，已經有多位老師反映，鏡頭下小孩的後方，經常拍到有爸爸穿內褲跑來跑去，「請各位爸爸自重」。

未料這則「呼籲文」在網上引來網民爆笑，迅速被瘋傳到多個facebook群組，更引出不少老師、家長回應，有家長笑言入鏡的還好是爸爸，「不是媽媽就好」，更有爸爸懶理勸告，「終於到了爸爸要比（內褲）花色材質的時刻了」。

網民爆笑留言：

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不過還是有些爸爸抱怨，現時小朋友天天在家上課，「連唯一穿內褲的自由都沒有」。另外有老師「亂入」帖文提醒，小孩上網課記得關咪，「我們昨天聽到背景媽媽罵孩子（內容）好寫實」、「弟妹在旁邊夭飽吵的也有，都是因為麥克風忘記關掉。」

（綜合）

外國1位抖音用戶「tailoredbits」近日上載一段影片，只見其未婚妻當時正進行Zoom視像會議，他決定穿上「隱形衣」希望不打擾其會議。（抖音「tailoredbits」影片截圖）

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