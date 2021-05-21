台灣女醫護喪母都當值　爆醫院工作辛酸　N95唔夠用外面加罩頂住

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-05-21 12:30

一名台灣蕭姓女醫護在網上透露醫院工作的辛酸，並斥責仍不肯乖乖戴好口罩的民眾：「民眾只是帶一層外科口罩而已，只是外出才戴，醫護人員整整戴8小時甚至更久呼吸困難，手套下的汗水把手泡白又腫，隔離衣不透氣，醫護人員都這樣熬過去，大家上班雙手雙腳沒有停，醫護人員更希望回家陪家人。民眾們戴口罩戴好很困難嗎？」

怕弄污N95 再加個外科口罩卻超難呼吸 喪母也不敢請假（點圖瀏覽該名女醫護分享的照片）👇👇👇

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蕭姓女醫護續稱：「民眾們宅在家很困難嗎？拜託大家不要喊醫護加油！其實我現在喪母時期，但是人力吃緊，我不敢多請喪假，醫院同事願意讓我請假，但是因為我請假大家更辛苦，相信當天使的母親祂懂得我的心情！所以我減少請喪假，一起共度一切。我只是醫療人員其中之一，有更多醫護人員犧牲更多。拜託！」並在文末附上「＃請用宅在家外出戴好口罩支持醫護人員和救台灣」、「＃請配合醫護警消人員」、「＃拒絕咆哮醫護警消」等標籤。

網民回覆：「辛苦了！妳們真的很棒希望人人在疫情當下都能自律防疫」、「辛苦了！佩服你們！我上班戴口罩流汗就覺得難受了」、「我老公也很辛苦雖然薄薄一層，不過他得在大太陽底下搬飼料上下貨，有時候都快窒息了，每下一間客戶得換掉一個口罩，因為都濕透了，希望疫情趕快穩住啊」、「說戴不住的~因為他們只想到自己~沒想到同事跟同事家人還有自己家人~」、「尤其又過敏鼻塞還要戴n95＋外科口罩，完全吸不到空氣，真的很想死！那些不配合戴口罩的人，都是自私鬼」、「真的不要咆哮醫護人員、用視訊探病不要明知禁止探病還要來，來了被告知離開還要罵一下人才要走，超沒品」、「只有帶過的才會知道N95+外科Mask連輕鬆呼吸都是一種奢侈……」、「好好乖乖待在家，不要增加醫護負荷，由自身開始做起」、「大家一起宅在家，不造成負擔。辛苦醫護人員」。

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地鐵同樣出現堅持不肯戴口罩的市民👇👇👇

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