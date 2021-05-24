台男年薪破百萬　庹縮開房唔畀錢　女友沖涼後驚揭銀包被偷錢！

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-05-24 09:00

情侶拍拖約會，消費由誰附帳要看各自協議，但在沒有共識下長期由對方付鈔，難免會產生猜疑與磨擦。日前有台女在討論區發文，表示與男友交往快半年，約會時習慣AA制，但在外訂房過夜時，經常都由女方付房租，男方則只付餐費，而更讓她震驚的是，每次她洗澡後都會發現錢包少了1000元（新台幣，下同，約278港元），相信是遭男友偷錢！台女直言男友年薪破百萬遠比她高，交往前以為他不計較錢，現在開始覺得他偽善，也感覺自己又傻又笨，故發帖問網民應該攤牌還是分手。

台女表示男友年薪過百萬，約會時卻對錢斤斤計較，每次開房更會從她的錢包偷錢。（《紀念日》劇照）

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該名台女早前在Dcard討論區就感情問題發帖，表示自己現年25歲，與29歲的男友交往快半年，男友年薪破百萬沒有房貸，每月需要付1萬元（約2776港元）的車貸，她卻只有大約60萬元年薪（約16.7萬港元），不過沒有房貸及車貸。

2人偶爾會到外縣市開房過夜，雖然交往以來都是AA制度較多，但台女表示很多時都是她付比較多，像她會支付訂房所需的6000元（約1666港元），男友卻僅支付餐費，而且每次男友都會偷偷做出1件讓她大感困擾的事▼▼▼

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台女坦言男友對錢很在乎，種種行為讓她觀感很差，交往前他會說自己不計較錢，現在覺得他很偽善，不再相信他是可以結婚的對象，忍不住問網民到底應該攤牌說清楚還是默默分手。

網民都一面倒勸台女分手，認為女生不是不願意AA制，而是男生這麼會計較，老是算得清清楚楚，「最後會讓人覺得心寒、心很累」，更多人直言這不是小氣的問題，狠批男友其實是小偷，「醒醒吧，這已經是小偷，你可以報警了」、「會偷拿錢真的要不得，吃飯錢、家用費也給你偷拿，你就知道多可怕」。

（Dcard）

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有台男早前亦於討論區發文，稱女友擁有嚴重潔癖，列出生活中的9大規則，直指潔癖已影響兩人相處，令他感到吃不消，不知如何是好。

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