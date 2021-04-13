被女友狂碌信用卡搭Uber　搭過最貴逾$400一程　網民建議1招雙贏

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-13 22:00

「Uber同staycation一樣都係十惡不赦！」遙距幫女友叫車送回家並代付車資，是展現男士風度的加分位，不過有網民則在討論區發帖，指早前在女友手機內的叫車程式加入其信用卡，沒想到竟成了一個無底深潭，形容女友懶過豬，「去邊都搭Uber」，有次車資更高達400多元，令他非常肉赤，遂求問網民：「係咪應該刪返走自己張卡唔俾佢繼續用?」

有網民控訴稱，早前在女友手機內的叫車程式加入其信用卡，成了一個無底深潭，形容女友懶過豬，「去邊都搭Uber」。（《愛美麗狂想曲》劇照）

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該網民在香港討論區以「條女去邊都要搭Uber 仲要碌我卡」為題發文，指之前容許女友在手機的Uber程式加了他的信用卡，即是可代對方支付車資，「有時見女朋友攰，畀佢搭下Uber覺得ok，都唔想佢辛苦」，不料她「係唔係都搭」。

樓主透露，有次女友探訪完住在天水圍的朋友家，竟擅自用程式叫車回小西灣，車資達400多元，當樓主嘗試了解原因時，女友竟以一句「好攰，要轉車好煩」回應，令他更加無奈，遂問網民們「係咪應該刪返走自己張卡唔畀佢繼續用?」。

帖文引起網上熱議，不少人都指女友驕身慣養，但亦有網民認為樓主「貢獻」信用卡就預了女友會用，惟有厚面皮些刪除它，「唔收返就唔好怪佢成日用」；不過有網民就提出另類有效而不傷感情的解決方法，有一招絕對是「win win雙贏」▼▼▼

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