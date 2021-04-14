港大男友30歲存款不足$30萬　港女批誇張：他是否理財出現問題？

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-14 17:00

30歲的男士要有多少存款才足夠？最近有女網民發文指男友港大畢業，工作約6至7年時間，但戶口存款竟然不足30萬，「覺得太誇張了」，質疑男友在理財方面有問題。網民就認為樓主太過注重物質，感情應該先考慮對方的性格和雙方相處，甚至有人認為樓主應該早日分手。

有女網民表示，意外發現30歲的男友只有28萬存款，認為他理財出現問題。（GettyImages）

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樓主在香港討論區發文，說男友是港大畢業，「不過工作唔係好高人工嗰啲」，工作已經有6、7年之多。不過近日意外發現他的戶口「原來連30萬都冇，只有28萬」，認為情況太過誇張，「你哋覺得我應唔應該同佢傾傾？他是否理財出現問題？」之後樓主在留言中提到，自己的存款「多過30萬，不過也不算多」，只是猜不到男友竟然連30萬都沒有。

有網民質疑樓主交代的背景資料不足，「乜都講唔清楚，剩係話佢得28萬，使唔使供樓？月入幾錢？」樓主沒有直接回應，只說「如果要供樓，戶口都不夠30萬我更害怕」。

樓主認為，如果男友要供樓都沒有30萬存款，會覺得更加擔心。（資料圖片）

網民們就認為樓主不應該以存款多少去判斷男友，「樓主好膚淺，就算真係投資1個人，都唔係睇佢而家呢刻有幾多錢」、「你跟佢喺一齊係因為錢咩？咁你而家咁在意做咩？」、「應考慮人品、相處、對你好唔好，點解錢可以否決一切？」網民甚至建議遇上感情問題的樓主分手，「分手啦，搵返個才俊啦」、「建議樓主搵個億萬富翁，嫁入豪門就無有怕啦！」

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香港存款保障委員會於2020年8月24日至9月20日委託香港民意研究所，進行香港人儲蓄「安全感」指標調查，以電話隨機訪問1,000名18歲或以上香港人，當中有157人為18至29歲，大部份人均有儲蓄習慣。

18至29歲人士主要儲蓄方法▼▼▼

被問及主要儲蓄方法，有69%人表示會放在銀行作活期或定期存款，不過每4人有1人表示，會將現金存放在家中。

18至29歲人士平均每月儲蓄金額▼▼▼

調查發現，18至29歲受訪者每人每月平均儲蓄金額約6,300元，不過當中一半每月儲少於5,000元，另有28.8%人每月儲1萬元或以上。以大學生22歲畢業計算，若需30歲時有10萬儲蓄，意味投身社會工作8年間（96個月），每月需儲1,041.7元，遠低於調查平均儲蓄金額。

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