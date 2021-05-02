付房租vs做家務　台男要女友2選1　網民話有陰謀：找付房租傭人？

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-05-02 09:00

情侶價值觀不同很難走下去，如果凡事斤斤計較，更是易生磨擦。日前有台女在討論區發文，表示男友去年買了樓，目前正在半工讀博士班，生活很忙碌；最近他提出要求，表示想台女不搬到他家一起住，不然就每星期前來幫忙做家務，若然不做家務，就要幫他付房租，因台女有約客人到他家做美甲，每天要付500元台幣（約140港元），「有去就算，然後月結給他錢」。 女生感覺忐忑，所以發帖向網民詢問意見。網民看完帖文後卻一面倒指男友太計較，有數口精的網民更突破盲腸，直言台女搬過去加上有美甲客人，等於是替男友付房貸，亦有人直斥其男友是想找付房租的傭人，甚至建議立即放生。

台女發帖表示男友要求她在做家務和付房租中二選一，讓她感覺怪怪的。（《浪漫的體質》劇照）

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台女昨日在Dcard討論區以「男友要我去找他的時候付房租」為題發文，指自己與男友交往8個月，男方去年12月買樓，現在開始月付1.5萬元台幣（約4200港元）的房貸。男方目前當業務，月薪約5萬元台幣（約1.4萬港元），今年2月其開始唸博士班，故生活十分忙碌，工作以外的時間都要看書。台女透露自己正從事服務業，月入3萬元（約8400港元）台幣，同時兼職做美甲師，會在男友家替客人美甲，但因自己是新手，所以都僅收300元（約85港元）材料費。

最近男友提出要求，指自己工作以外需要兼顧讀書，希望二人可以同居，以便台女幫他做家務，如掃拖地、洗曬衣服、洗碗煮飯、洗廁所等，他補充說，如果台女不願替他做家務，就需要幫他付房租，「去他家一天500元（約140港元），有去就算，然後月結給他錢」。台女指男友認為女生就要做全部家務，加上他本身很忙，女友要不做家務就要乖乖付房租。

台女上載和男友的對方截圖，男友要求女友幫他付房租，每天500元台幣（約140港元），「有去就算，然後月結給他錢」。（Dcard圖片）

台女坦言聽起來怪怪的，但她也表示自己下班或休假時，都會約客人到男友家美甲，每個月大約9天，男友亦會配合在房間看書。台女希望討論區網民可以向她提點意見，或提供類似經驗讓她參考。

【按圖閱讀網民意見▼▼▼】

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網民的意見十分一致，他們認為男友太計較、算盤打得真精，根本想台女付房租後在當女傭，「這嫁進去還得了，把你利用到骨頭都不剩」。數口好的網民更突破盲腸直接替台女計數，直言如果按照男友開出的日租500元台幣計算，台女可以替男友支付每月房租1.5萬元台幣，「妳去要給500元/天，如果久待一個月500*30=15000，所以他完全不用出錢耶！」。

（Dcard）

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