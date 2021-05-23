將名牌大學食落肚！日本便當店菜單變校名　考生狂食「東京大學」

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-05-23 11:00

考到心儀大學是所有學生哥的夢想，如能把「大學」吃下肚，會不會增加考入的成功率？東京1間老牌便當店的菜單上，所有便當都是用當地著名大學命名，包括東京大學、慶應義塾大學等國際知名學府，讓學生哥想考哪家大學就「吃」那間。有日媒最近訪問該食店，店主透露賣大學便當已經40年，那些吃完便當後成功考入心儀學府的前考生，即使畢業後做上班族，仍會去買自己的大學便當，整家店極富人情味。店主還透露會做大學便當的原因，是當年不忍心學生哥勤力到吃飯都在溫習，想開個玩笑讓他們輕鬆地吃飯。

東京1家老牌便當店的菜單上全都是大學名。（Twitter圖片）

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東京都代代木區有1家食店在當地小有名氣，菜單上的便當定食，用上東京13間大學及醫學院命名，價錢以當地物價而言也相當實惠。而每間「大學」便當下方都寫上了種類，例如「炸蝦」、「咖哩炸丸子」、「漢堡包」、「炸雞扒」等，許多考生都會到店內點自己心儀的大學，希望有朝成功考入。

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這間便當店多年來都售賣大學便當，更有網民上傳過該店2014年的餐單，價值當然較現在低，有相關大學的畢業生留言，稱認出自己的學校賣多少錢，「看到我母校的名字」、「等一下，為什麼日本大學比明治大學價錢貴」、「我想入生薑豬肉燒大學」、「我想吃炸雞，所以我要上女子大學嗎？」。有網民透露這間是良心食店，食物價格相宜而且份量很大，且專門做學生餐。

有網民曾上傳2014年時的菜單，大學數目不變，只是價錢較現時低。（Twitter圖片）

這間便當店名叫「しょうが亭」，老闆回覆日媒指，該店原本只有堂食，全部商品都是用大學來命名，已經推出40年，因為地理位置關係該區是個「考生之城」，附近有很多補習社，所以學生哥都會經過並來開餐。過去很流行「考試戰爭」這個詞語，學生哥就算坐下吃飯都繼續溫習，老闆留意到學生們這樣一路吃一路溫其實吃得很少，覺得不忍心，希望他們可以吃飯時放鬆一下，當時有個在店裏兼職的大學生建議，不如將菜單全部改成大學名，應該會很有趣，也多給點考生希望和激勵，這一改就是40年了。

店主透露現在有不少上班族都會去吃飯，當中不少是當年曾經光顧而又成功考入心儀大學的老顧客，例如成功考入東京大學的，來到時會吃「東京大學」，其實即是炸豬扒定食。（Twitter圖片）

老闆續指，店裏定食最初只有東京的6所大學，包括東京大學、慶應義塾大學、早稻田大學、立教大學、明治大學和法政大學，之後慢慢有客人說自己想投考某間大學，叫老闆加到菜單裏，慢慢種類愈來愈多。由於中午時分會有很多學生哥來吃飯，所以他們索性兼賣便當。現在又多了上班族專程去買便當，每個人都想吃自己「母校」，當中不少人以前讀書時曾經光顧，就像東京大學畢業生的都會點炸豬扒便當。

（綜合）

日男上傳照片，看到其飯盒被老婆調換成動漫《魔法使光之美少女》款式，令他在公司非常尷尬。（Twitter「hotatemamasan」圖片）

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