日攝影師赴隱世廢墟拍出「末日級」科幻照　網民：似足侏羅紀公園

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-15 11:30

在虛構科幻作品中，常常會出現人類滅絕或移居他處後的地球，被一片綠色植物覆蓋大地樣貌。最近有日本攝影師，就分享過去曾拍到類似的畫面，而且讓人驚訝的是，這還是在台灣所拍攝到的場景。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，喜歡拍攝廢墟，並曾出版過相關照片集的攝影師Toshibo，最近在twitter上分享一系列廢棄工廠的照片。從畫面中，可以看到零星的屋頂、支架殘骸，被埋在一大堆綠色植物當中，景象讓Toshibo驚呼「簡直成立密林」、「有如繪圖一般」。

點圖放大看Toshibo在台灣所拍攝到的廢棄工廠照片👇👇👇

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不過這般奇特的景色，其實並非在日本，而是位於台灣南投縣車程的「振昌木業」的廢棄工廠。Toshibo表示在疫情前他曾來過台灣一趟，當時在地的友人向他介紹這個地方。而他到場後，果然對眼前的景象感到相當震撼，甚至還說即使拍下如此充滿科幻風格的照片，但自己受到的衝擊絕對遠比照片帶來的更為強烈。

其他網友也表示「真是個有意思的地方，感覺會在電影裡投出現」、「超想去的啊啊」、「天啊！我可以住在裡面嗎」、「好愛這種崩壞的世界觀」、「好像遊戲『尼爾：自動人形』裡會出現的場景」、「這是在哪拍的呢」、「真的不是畫嗎」、「跟侏羅紀公園的廢棄園區好像」、「見識到自然的美」。

同場加映：日攝影師意外拍出最強「Fail相」 網民發現意外重現動漫場景（點圖放大看👇👇👇）

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