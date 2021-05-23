面試發現公司位於工廈環境差　打工仔拒Final In：好舊好臭好肉酸

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-23 16:30

【觀塘／打工仔／見工 / 工廈】受疫情影響本港經濟大受打擊，最新失業率仍高達6.4%，失業人口約為24.75萬。市面一工難求，不過有打工仔卻表示，近日到1間位於觀塘的公司面試，到達後才發現公司位於工廈內，環境未如預期，「感覺真係好差」，直指即使該公司有意相約「Final In」（最後面試）也直接拒絕。

有網民稱近日到觀塘一間位於工廈的公司見工，批評該公司環境不理想，因而直接放棄進一步面試。（香港討論區圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

「接受唔到喺工業大廈返工？」有網民於香港討論區發文，指早前到被網民選為「最地獄返工地區」觀塘一工廠大廈內的公司見工，形容環境非常不理想，「部𨋢仲要係自己開閘關閘嗰啲，上到去啲走廊迷宮咁，指示又唔清晰，灰灰暗暗，有陣好霉好臭嘅味」。

樓主指，該公司的辦公室裝修不算舊，惟窗戶均對正其他大廋，給人焗促的感覺。他又認定該類工廈「一定好猛鬼好多傳聞」，因此覺得「感覺真係好差，如果我要OT，夜晚去廁所一定唔敢出去痾」。

觀塘上班是不少打工仔惡夢，該區塞車由朝到晚人流不絕。（資料圖片）

他續指，以往曾於甲級寫字樓上班，形容相關公司有向海的落地玻璃，「廁所乾淨、環境新淨光猛」，即使要加班心理上亦好過一些。他狠批見工的公司位於「好舊好臭好肉酸」的環境，因此即使公司邀請進行「Final In」（最後面試），他也直接拒絕，「我真係接受唔到喺啲咁舊嘅工業大廈返工」。

帖文引來網民討論，有網民認為若樓主並非有嚴重經濟困難，的確可按個人喜安選擇工作，「睇下夠唔夠錢使，唔夠錢使，屎都要去擔㗎啦」、「唔等錢使咪揀到啱先返」。亦有網民認為，只要公司能提供吸引的薪金，便能補償辦工環境相對較差的不足，「人工1萬海景寫字樓同出2萬工廠大廈，我諗好多人唔使揀」、「好多工廠都禾稈冚珍珠，表面裝修睇落好落後，但賺錢能力仲高過甲級嗰啲，搵工要睇公司發展潛力，而唔係呢啲門面嘢」。

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：打工仔觀塘返工 每朝6點出門兜路行 早到被上司寸：咪再咁早返

同場加映：觀塘成網民公認塞車之最 職業司機唔想去 網民：起動九龍東嘥氣

觀塘成網民公認塞車之最 職業司機唔想去 網民：起動九龍東嘥氣

+ 22 + 22 + 22

過去網民亦曾票選最地獄返工地區，觀塘亦都當選第1名！