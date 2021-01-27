打工仔觀塘返工　每朝6點出門兜路行　早到被上司寸：咪再咁早返

撰文：李納德
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觀塘素以塞車情況聞名，不少有在該區上班的打工仔叫苦連天。日前有曾在觀塘上班的網民分享，自己返早上9點但為避開人流每天都會6、7點就出門，各樣方法都試過「都只係小咗啲啲人」，怎料竟因為早於8點回到公司，反而引來女上司揶揄。事件令不少打工仔身同感受，慨嘆「返觀塘就已經係原罪」。
觀塘上班是不少打工仔惡夢，塞車由朝到晚人流不絕。（資料圖片）
樓主日前在fb專頁「奴工處」分享，在觀塘上班的經歷，無論巴士、地鐵、早落、遲落、兜路行，人流都不會明顯減少，最慘的是早了返工惹同事非議。
觀塘返工早到畀上司寸：
樓主的分享引來觀塘打工仔共鳴，除了1個「慘」字，甚至認為去觀塘返工是在浪費人生。
網民點睇：
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觀塘長期塞車情況：
同場加映：網民嚴選最地獄上班地點，觀塘榜上有名！ ▼ ▼ ▼
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同場加映：觀塘成公認塞車之最，網民分析原因有呢啲！ ▼ ▼ ▼
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【塞車／觀塘／九龍灣】返工放工最怕塞車，位於九龍東的觀塘及九龍灣就是網民眼中的最大黑點！觀塘一帶的塞車問題不時都引起討論，其中大致可以分為兩大派別，一方認為塞車源於內街有大量貨車上落貨及私家車違泊，另一方則認為問題起因是大道的車太多，「巴士塞巴士」影響。《香港01》整合相關的交通擠塞及車流量數字，分析九龍區內塞車問題的起因。