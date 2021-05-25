人妻沉迷陰謀論　信有外星人到走火入魔　呂秋遠教人夫咁樣應對

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-05-25 08:00

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓

這位弟兄，在這麼煩悶的時刻，來看部平淡的日劇也不錯。在2018年，有部非常平淡無聊的日劇，叫做《我が家の問題》，水川麻美在4個短劇中，飾演4個不同先生的妻子，第一部就是「為丈夫與UFO煩惱的妻子」。劇情大概是這樣的：有個努力工作，但不喜歡自己工作內容的先生，聲稱在下班路過公園時，看到UFO，而且跟他展開對話。妻子當然不相信這種鬼話，但是竟然發現先生的抽屜裡，出現大量的UFO研究書籍，又參加研究UFO的社團。往後先生每天下班，都會對太太講述看到UFO的經過。擔心家庭出現危機，太太開始了搶救家庭大作戰。

許多人，都會對於某些神秘的話題有興趣，例如馬雅文化是不是跟外星人有關、亞特蘭提斯大陸是不是真的存在、百慕達三角洲是不是真的會讓船隻消失等等，這些都是「茶餘飯後」可以閒聊的話題。如果不會影響到日常生活，其實這是挺有趣的討論。例如，20121221這組數字，就是世界末日，但是9年後，地球還是勉強的活了下來。在那一天，幾個朋友聚在一起喝酒吃飯，度過馬雅的世界末日，那是一件好事。但如果為了這一天，把房子賣了、工作辭了、存款花了，那就叫做走火入魔。

對於陰謀論或什麼預言，呂秋遠認為只要不影響生活，當茶餘飯後的話題也無妨。（《明日之後》劇照）

你的太太是哪一種人，我不知道。但是，這種人確實不少，低層次的，叫做反智；高層次的，叫做陰謀論。什麼意思呢？反智，大概就是徹底的反科學，認為地球是平的、希特勒還在世，躲在南極、月球只是一個外星人監視人類的基地等等；這些論述，只要不影響日常生活，聽聽就好，頂多有時候調侃兩句也就罷了。至於世界觀的陰謀論，可能就類似川普的腦袋有外星人的晶片、歐巴馬其實是複製人、肺炎實際上是一場謊言，根本不存在、癌症早就有方法可以治療，只是被少數人壟斷資訊等等。他們會有自己的一套論述，你愛聽不聽都好，重點是，你會不會覺得他們這些人的說法，已經嚴重影響到你的正常生活。

例如，太太認為地球是平的，其實不是很重要，因為許多人可能也不知道愛因斯坦的相對論是什麼鬼，但是並無礙於他的人生。如果她已經開始認真思考世界末日即將發生，而且覺得一場全球陰謀隱約形成，網路會全面斷線，那也不是什麼大問題，畢竟許多人也都在等待上帝會搭乘飛碟出現在世人面前，但始終都等不到，他們一樣活得很好。只是，她如果開始囤積物品、瘋狂購物、不讓小孩上課、不准你上班，那麼，就已經不是陰謀論或反智的問題了，而是得要開始思考，是不是需要帶她去找諮商師或心理醫師聊聊，問題持續嚴重，她又不願意改變自己，那麼你就得改變自己，遠離污染源，人生更燦爛。

台男因妻子沉迷外星人等話題而感到煩惱，對方更表示全球將會大停電兼斷網。（《火星人玩轉地球》劇照）

回到這齣戲來。在劇中，為了更瞭解先生，妻子尾隨他參與UFO團體，甚至扮演外星人去跟他對話，都只是為了設身處地在先生的立場上思考，希望可以挽回這段婚姻。最後，她才發現，其實這是先生面對工作龐大壓力下的一種排解方式，於是，她鼓起勇氣向先生開口，「你把工作辭掉，換我去外面工作吧！因為你更重要。」你不妨可以嘗試分辨，究竟太太是因為壓力過大，希望在外星人身上找到救贖（世界末日就不必面對房貸了，oh! Ya!），還是因為太太已經讓她的非理性層面影響到全家的人生，而且無可挽回，她愛外星人，勝過於愛兩個孩子。

如果是前者，嘗試找出她的壓力來源，全家人一起度過難關。如果是後者，那麼就可能要開始思考，一人哭勝過全家哭。希望你有勇氣，去改變可以改變的事，也有寬容，去接受不能改變的事，還有智慧，可以分辨兩者的不同。

也願所有的神，可以看顧你們全家。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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