房東怕染疫拒租、室友拒同住　台護士淚訴：下班有床睡是奢侈

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-24 08:00

【新冠肺炎 / 疫情 / COVID-19 / 醫護 / 歧視】新冠肺炎疫情在台灣大爆發，連續多天本土確診數字破百，當地疫情指揮中心公布，部分患者行蹤遍及各大超市，亦有確診者曾到電競旅館及美容院。當地前線醫護人員連日來承受極巨大壓力，近日更有「北漂」（即居於他巿人士到台北打工）護士於討論區發文，稱醫院宿位不足，而同層的室友亦因擔心染疫要求她另找住處，惟不少房東因也疫情關係亦拒租，令她崩潰淚訴：「我們只是想下了班有一張床可以休息！」

有台灣護士發文指，室友及房東因害怕染疫而希望她搬往別處，令她面臨「無家可歸」而壓力崩潰。（示意圖，中央社）

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「我是護理師，我無家可歸。」該名北漂到台北工作的護士近日於Dcard討論區發文，表示自己於加護病房內工作，自疫情升溫後一直堅守崗位。她指疫情下於前線照顧病人壓力繁重，辛苦的工作沒有帶來打擊，可是因工作而來的歧視卻徹底讓她崩潰，「照顧確診的病人沒有壓垮我，防護裝備下濕了又乾、乾了又濕也沒有，打完疫苗燒到40度也沒有，但下班以後的戰戰兢兢壓垮了我」。

該護士於帖文自白，稱因工作高危的關係，下班後在生活上各個細節也會小心翼翼，然而「我還是害怕，深怕自己有個萬一會傳染給別人」。她指疫情爆發以來，根本「不敢奢求可以回老家抱抱家人」，僅渴望下了班有一張床可以休息。

點圖看台灣護士委屈自白：

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不過當地醫院一直未能提供足夠宿位，在租屋處住同1層的室友亦因擔心染疫而要求她搬到別處，找地方時房東得知其職業亦紛紛拒租，「中央為帶疫情入國的民眾提供防疫旅館，那我們呢？擋在疫情前面的我們呢？」。該護士貼出自己的護士證件，委屈淚訴：「我就問，在我們堅守在前線為大家的歲月靜好努力時，下了班有一張床睡怎麼那麼奢侈？」

樓主發文大呻，疫情爆發以來醫院未能提供足夠宿位，室友亦因擔心染疫而要求她搬到別處，找地方時房東得知其職業亦紛紛拒租。（資料圖片）

帖文一出即引來網民關注，不少人為樓主送上暖心鼓勵，「所有醫護人員辛苦了，謝謝你們。希望全台人民可以體諒，拒絕謾罵，多點鼓勵，戴口罩少出門，不要增加他們的負擔了」、「辛苦您了，為您至上最崇尚的敬意」。

亦有網民認為，疫情下最重要的是堵住防疫缺口，「辛苦了，你與室友誰都沒有錯，有錯的其實是醫院提供不足的宿舍，以及政府無法提供給第一線人員的保障」、「給你抱抱，很心疼你，但也能理解他們的想法。人說不怕一萬只怕萬一，萬一你真的有感染，也真的就這樣了」。

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