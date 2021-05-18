絲襪美女捐車底照瘋傳　真身是索爆汽車經紀　名字食得一聽難忘

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-05-18 23:00

網上瘋傳絲襪女捐車底的照片，真身原來是美女汽車經紀！台灣有網民曾分享照片，顯示身黑色短裙、絲襪的女子趴在地上檢查車底，很快就引起網民哄動。經過一眾網民的努力起底之後，終於知道這位短裙女其實是著名的台灣美女汽車經紀邱薯條（薯Belle，IG：belle_chiu_qq）！

台灣網絡曾經瘋傳1張美女穿短裙捐車底的照片，引起哄動。（facebook群組「爆料公社」圖片）

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因名字叫「薯條」，令邱薯條令人一聽難忘，而她亦因捐車底照令名氣更上一層樓，她除了會買賣新車以外，亦都有負責其他相關業務，經常在IG分享自己的工作照片，清秀的樣子及纖細的體態身材，更是令人留下深刻印象。

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