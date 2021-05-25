同事被炒爆喊提醒小心新上司　劇情神反轉　網民：知人口面不知心

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-25 15:00

同事之間表面關係好，但小心隨時被人放暗箭。最近有網民就發文指，公司早前有新同事和新上司入職，不久新同事被該名上司以「行為不當」為由辭退，臨走前向樓主哭訴自己遭無理解僱，提醒他要小心新上司。不過，樓主後來卻得知事件的真相，指離職同事只是含血噴人，令他一直誤會新上司，帖文引來網民討論。

有網民發文指，公司1名新同事日前被新上司以「行為不當」為由解僱，新同事其後打電話樓主哭訴。（GettyImages / VCG）

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樓主日前向Facebook專頁「奴工處」投稿，指公司內有新同事入職1個月，便被另一於相約時間入職的上司解僱，指該同事「行為不當」，但未有解釋詳情。同事其後私下致電樓主，哭着指控上司沒有原因地解僱他，惟事後2個月，樓主終於從其他同事口中得知事件真相▼▼▼

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帖文一出，即有網民熱議樓主的經歷，不少人認為樓主明顯「入世未深」，並且太輕易相信別人的一面之辭，「但你都冇了解到咩事就咁聽咗個新同事講就話人有問題，你都好有問題」，難保事後說出「真相」的同事也在說謊，「但係你而家呢個同事又真係講緊真話？」、「做多幾年人吸多幾年經驗先啦」、「知人口面不知心啊」。

有網民就提醒樓主人在職場切忌太早下定論，「是非嘅嘢聽完就算，就算知道都唔出聲！」、「凡係是非， 聽完得個知字就算、太上心好易跟車太貼」、「唔好咁單純信人，聽咗就算要思考下」。

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