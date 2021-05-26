與唔熟同事同車定同𨋢更慘？　港女1日經歷晒：dead air好唔舒服

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-26 11:00

大多打工仔與同事們「朝見口晚見面」，但並非人人也像電視劇般建立深厚關係。有港女日前發文大呻，同1日分別與2名不太熟稔的男同事一同乘車或搭𨋢，形容過程非常難捱，「想傾偈又唔知傾乜好，唔講嘢又沉默到令人尷尬」，引來一眾網民共鳴。

有網民指早前上班時兩度遇上不相熟的同事，感到非常尷尬。（《棟仁的時光》劇照）

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「同唔熟嘅同事同車定係同升降機慘啲？」該名港女於香港討論區發文，指上周五（21日）巧合地不停遇到不太相熟的同事，「平時都見唔到，仲要係同部門但係唔熟嗰啲，真係勁尷尬囉」。她指當日早上乘巴士上班，如平日一樣「聽住歌瞓多陣」，沒料幾乎睡着時突然感覺到有人拍她膊頭，「我心諗唔係一早遇到色狼呀嘛」。

一打開眼時，她發現眼前原來是男同事正在打招呼，頓時感到非常失望，「大佬呀，我戴住耳機就係唔想聽到其他人講嘢」。她續指，該名男同事於車程中不斷跟她談天，「講下天氣話會落雨，又話平時見唔到我搭呢班車，今日咁有緣之類」，令她非常無奈，認為美好的休息時間被打擾，「原本開開心心可以瞓多半個鐘，結果就係俾呢個男同事嘈到冇得瞓。放心啦，下星期一我會搭早一班㗎啦」。

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沒想到尷尬的情境1天內竟發生2次，樓主指下車後，該男同事稱有事要稍遲才回公司，以為能清靜一下時，入了升降機卻遇上另1名不相熟的男同事，令她再次遇上「dead air」的慘況，「想傾偈又唔知傾乜好，唔講嘢又沉默到令人尷尬」，不禁發文問網民：「你哋覺得邊樣慘啲？」

她事後指，自己並非不願與人溝通，只是「單純係覺得同唔熟嘅人傾偈好麻煩」，又舉出與同事一同乘車的例子，稱「佢睇開娛樂八卦，我睇開小說漫畫，好難傾」。

帖文引來網民共鳴，不少人直指與不相熟的同事被迫交際是難頂事。（《棟仁的時光》劇照）

帖文引來網民共鳴，不少人也認為與不相熟的人刻意交際是辛苦事，「好怕遇到同事，然後無嘢講覺得好尷尬」、「同車慘，唔知講乜好」，甚至有人會以不同方法避開，「同車的話，可以的話我會扮有事，下個站落咗車先，再等下一班，不過巴士小巴要畀兩次錢，有啲唔抵」。

亦有人認為只要大家接受沉默，不交流也不會尷尬，「最緊要大家識做，當對方透明，最怕唔熟又要搭訕嗰一類人」、「咪直接講噚晚唔夠瞓，瞓陣先」、「點一點頭，繼續做自己嘢，人哋見你忙緊，自然唔會再撩你講嘢」。

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