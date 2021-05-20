公司老臣子唔肯退休　減人工兼被降職仍留任　同事：呢類人咩心態

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-05-20 08:00

退休愈早愈好是不少人的想法，不過亦有人寧願活到老「做」到老！有網民在討論區分享，指公司有1名老臣子「賴死話唔想退休」，即使被降職兼減人工，他仍然繼續留在公司工作，樓主更聽聞老臣子已經供完2層樓，子女已經投身社會工作，好奇「其實呢類人咩心態」。

有網民在討論區上分享，指公司有老臣子直言不想退休，「想有幾耐做幾耐，仲鬼死咁博」。（《見習冇限耆》劇照）

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樓主在香港討論區上發帖，問「點解有啲人會唔想退休想一直返工」。他分享個人經驗，說公司1名老臣子任職中高層，現年約61至62歲。公司曾經表示希望他提早退休，再換上較年青的職員·。惟老臣子明言不欲退休，「想有幾耐做幾耐，仲鬼死咁博」。後來公司轉用合約制，老臣子變相被減人工兼降職，下屬成了老臣子的上司，「佢都唔走繼續做，仲攬個大Project上身」。

樓主表示，老臣子工作數十年之久，經濟情況絕對不差，「聽聞佢樓都供完2層，仔女又出咗身，真心唔明佢諗緊乜」、「其實呢類人咩心態？」。他又補充指雖然明白人各有志，但公司的年青職員「睇佢唔順眼」，因為老臣子比年青職員更博，開會時往往堅持己見，「何必呢」。

樓主直言，老臣子的存在令不少年青職員不滿。（《見習冇限耆》劇照）

有網民認為，老臣子可能是工作狂，「唔返工唔舒服」，或怕退休後生活沉悶，「除非搵到啲興趣代替返工，可能返工都係為興趣」，應該體諒。另外亦有人認為，老臣子雖然年過60，不過「仍然肯博又做到嘢，Why not？」。

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