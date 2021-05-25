渣男買2枚戒指送女友、小三　美女店員拍片揭真相　結局神展開

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-25 18:00

天網恢恢，以為隱藏得好好，都可能被人揭發。加拿大1名珠寶店售貨員日前遇着1位男客人一口氣買下2枚戒指，並表明是分別買給女友和第3者，該售貨員聽見後感到非常憤怒，忍不住在社交平台踢爆其一腳踏兩船的行為，結局更加神展開。

男客人買下2枚戒指分別買給女友和第3者，該售貨員聽見後感到非常憤怒，忍不住在社交平台踢爆其一腳踏兩船的行為。（影片截圖）

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住在加拿大蒙特利爾（Montreal）的艾莉（Eli）本來是知名品牌Pandora的售貨員，她近日在抖音分享1段短片，片中表示「如果妳的男朋友叫傑克（Jake），而且住在蒙特利爾的話，那他剛剛買了2枚戒指給他的女友和第3者」，又顯示出1枚紅色心形單石戒指，以及1枚透明色單石戒指，她最後更寫道「你值得更好」、「支持我的女孩」。

影片一出隨即引熱議，至今已達200萬次觀看，數千個讚好，怎想到該男子女友的閨密同樣看到她的影片，並留言感謝稱閨密已拿到戒指，她將會告之其男友的真面目，「你真是個好人，謝謝你」。對於有網民擔心艾莉的「飯碗」，她表示上周已辭職，因此特意在離職後才公開事件。

翻查Pandora官方網頁，兩隻戒指分別名為「紅色傾心單石戒指」及「透明之心單石戒指」，售價為399及449港元。

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外國網紅Serena Kerrigan早前收到男友傳來的相片，對方拍了雙人床上的毛公仔，表示很掛念她。然而當她點進相片時，卻意外發現內藏男友的「偷食」證據，猶如當場「斷正」，事件引起網民熱議。

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女網民在男友的抽屜內發現1件粉色內衣，起初還以為是自己的驚喜禮物，但發現尺寸不對，連吊牌都已拆除。（Dcard圖片）

有網民即以偵探頭腦找出蛛絲馬迹，指照片中有3大疑點▼▼▼

樓主聽取網民意見後決定攤牌，男友果然辯稱是要送給她穿的，她即一一提出網民的疑點，最終男友還是從實招來▼▼▼

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最終樓主最後在帖文指，自己已在男友回來前執拾東西搬往朋友家，亦不想追究內衣為何會放在家裏，淡淡地說現時只想好好療傷。

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