裝修完驚見神秘「沙堆」　白蟻蛀牆角要拆除全道門？　專家咁樣講

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-26 10:00

【蛀木蟲 / 飛蟻 / 滅蟲 / 下雨 / 白蟻】如果家中突然出現一堆不明「小沙丘」，小心是蟻患的先兆！有網民發現剛裝修完的住所內，門框底部出現2大堆疑似泥沙的東西，懷疑是由白蟻造成，因而在社交平台發文問大家如何處理，有人則分享過往經歷，曾經嚴重得要將門框整個拆除。有滅蟲專家受訪指，如家中出現這些情況，必須盡快找滅蟲公司來處理，除非情況太嚴重致門脹得不能開啟，否則都不需要全個拆除。

有網民發現剛裝修完的住所內，門框底部出現2大堆疑似泥沙的東西，懷疑是由白蟻造成，因而在社交平台發文問大家如何處理。（fb「家居裝修設計分享Group」圖片）

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網民鍾先生在facebook群組「家居裝修設計分享Group」發帖，上載在家中拍攝的照片，只見門框底部有2處啡色的沙堆。他指裝修完2星期準備入住時，發現門邊有以上的小沙堆，起初朋友都認為是白蟻，惟滅蟲公司上檢查後，認為不是白蟻，而是蛀木蟲，現已噴藥水處理，形容是「不幸中之大幸」。

滅蟲公司「觀林蟲害」負責人鄭國鏗（Henry）則有不同看法，認為圖中情況是由白蟻造成，而白蟻是蛀木蟲的其中1類，「因為如果只是蛀木甲蟲，小沙堆會比較乾身，而且不會像圖中般工整」。

他估計或者是翻新前上一手已惹來白蟻，又或是附近的鄰居，提醒市民遇着這情況，就要找滅蟲公司來處理，因驟眼看很難看清蟲蛀最嚴重的位置，交由專業人士去判斷較好。對於太過嚴重是否需要將門框拆除，Henry表示除非門已被蛀得太多，導致發脹得不能開啟，或門框「脆晒」和搖搖欲墜，否則都不需要拆除。

Henry曾分享1宗嚴重個案，有客人因遇着白蟻入屋並築構巢穴繁殖，不及時處理下被咬爛木家俴俬，最終要清拆全屋裝修才能解決▼▼▼

Henry建議市民可嘗試以下4招預防及殺滅飛蟻入屋的情況▼▼▼

香港蟲害控制從業員協會委員陳偉強曾接受《香港01》訪問，教授自家製滅飛蟻神器，只需要在燈下放一盆加入洗潔精的水，飛蟻便會投水自盡。（按圖睇簡單步驟滅飛蟲▼▼▼）

同場加映：台灣日前1段「群蟻亂舞」的影片在網上瘋傳，拍片者早晨出門上班時，驚見過百隻巨型飛蟻在空中亂飛，令他嚇得寸步難行。

台網民遇「群蟻亂舞」影片逐格睇▼▼▼

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除了飛蟻，蝨都是另人頭痛的家居常見害蟲，滅蟲專家鄭國鏗（Henry）曾指出8個家居藏蝨黑點要小心▼▼▼

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（01熱話製圖）

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