打工仔想追靚女同事　遭上司批不檢點　揭高層秘密1個原因險被炒

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-26 17:40

職場上最忌亂搞男女關係，隨時連飯碗也受影響！有打工仔早前撰文分享「溝女溝着火水」的經歷，指曾追求公司內同年紀的女接待員，間中與對方聊天又會相約晚飯。然而有日突然被上司召見「密斟」，被指行為不檢點，幾乎失去工作，方才得知女方的真正身份。事後他指一眾同事明知事實卻「唔出聲食花生」，感嘆職場果然難有知心友，幸獲上司提點才保住飯碗。

有打工仔撰文指曾於辦公室追求1名女同事，幸獲上司提點才保住飯碗。（《向西聞記》劇照）

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該名自稱「我差啲死」的打工仔投稿至facebook專頁「辦公室日報」，指實習過後到了1間公司任全職銷售員，在該公司遇見1名外表吸引的女接待員，「後生仔見到有差唔多年紀，又靚靚女女嘅同事，窈窕淑女君子好逑係人之常情，點估到溝女會差啲冇咗份工」。

樓主指，面試當日已「看中」女接待員，上班後「出出入入都會見到，好自然就會撩佢傾偈」，有時亦會請對方食零食，雙方關係不錯。有次他「膽粗粗」相約對方食晚飯，惟遭以「約咗人」為由拒絕，「都合理嘅，靚女喎，冇人約就奇啦，可能已經有男朋友𠻹」。

雖然作為新人，樓主指自己的銷售額比不少同事更好，「底薪連埋佣，都幾好pay㗎，咪安安份份囉」，加上每日上班也見到女神，故一直享受工作。不過有日上司突然煞有介事的召見他，非常認真地告誡他要注意在公司內的言行。起初他仍感不解，「我冇講任何人壞話，又冇參與其他同事講是非喎」，上司遂直接問「你係咪溝緊reception？」，直指女接待員其實是公司1名朱姓高層的女友。

樓主指，有天被上司召見，警誡他在公司內行為要檢點。（《我可能不會愛你》劇照）

樓主聞言感到難以置信，指該名高層年屆50多歲，「唔係型佬type喎，樣殘，勁多白頭髮，完全符合佢50幾歲嘅外表，佢兩個拍拖？朱生當年畢業嘅時候，靚女都仲未成為一個胚胎」。他事後再回想，公司內隨了他，根本沒有人「揀reception靚女講嘢」，又指他邀約女方食飯當日，附近沒有其他同事，「如果阿頭連呢件事都知，即係靚女講啦」。

上司其後補充，指高層得知樓主約其女友食飯及藉故聊天大感不滿，認為他「好唔檢點」，一度要求於「cut人」時考慮交出他的名字。幸好老闆最終擱置裁員決定，加上樓主「有數返」，上司才「善意提醒」，明言：「我唔係想阻你溝女，但呢條女你溝唔到㗎喇，冇咗份工唔抵吖嘛！」

樓主事後也認為，作為新人該工作的待遇「真係好好，唔係得為條女搞到乜都冇」。加上他認為女方與自己同年，但仍願意成為中年高層的女友，證明對方「溝唔過」，「唔好美化係陳凱琳同鄭嘉穎嗰種20幾年差距喎，要搞清楚朱生唔係鄭嘉穎咁嘅樣，而係1個白髮大肚腩阿叔中坑樣」。

樓主事後學到教訓，大嘆同事明知事實卻「唔出聲食花生」。（《向西聞記》劇照）

最後樓主答應上司，「之後唔會再撩reception講嘢」，又好奇問對方其他同事是否得知女接待員與高層的「秘密關係」，才被告知「個個都知，係你新入嚟做冇幾耐所以唔知」。他得知真相後驚覺同事們原來一直「唔出聲喺度食花生睇戲」，大嘆「職場真係好難有知心友」，直言「呢啲地下情真係好煩膠，仲要玩埋忘年戀，我搵食都係行遠啲」。

不少網民看過帖文也認為樓主「輸經驗」，直指了解人物關係是職場必備生存法則，「果然係新仔，返新工梗係清楚各方形勢先出手㗎啦」、「返工真係要小心關係圖，有時唔只男女關係、隨時有hehe sheshe𠻹」。亦有不少網民告誡樓主「喺度食唔好喺度痾」，指一旦感情事出問題隨時影響工作，「溝唔到又老尷，好似主角咁溝咗啲唔溝得嘅又奶嘢，就算溝到又怕俾人日日拎來玩，一係真係預咗有咩事就走人唔做」、「樓主都係乖乖地搵錢啦，搵女去過其他地方啦」。

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