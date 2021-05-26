港媽為子女教育欲移民　聞老公留港寧離婚　網民：孩子想點最重要

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-26 17:00

移民外國近月成為港人熱議話題，有網民日前就發文分享友人的故事，指對方為2孩之母，為了小朋友未來的教育，打算帶子女移民英國或加拿大，惟丈夫主張留港，港媽堅決移民寧願離婚也要成事，引來網民熱烈討論。

有港媽寧願與丈夫離婚，也堅決帶子女移民外國。（資料圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

樓主在親子王國討論區發帖，表示近日得知其朋友欲移民的想法，指對方育有1對6歲和10歲的子女，本身有一定經濟能力，「佢話錢唔係佢最大concern，佢話以小孩教育將來為主」，便打算舉家移民至英國或加拿大，可惜丈夫卻不想離開香港，「老公想留，老婆想走」，港媽見狀直指情願離婚，也要帶子女移民。

樓主表示，港媽表明最關心子女未來的教育，才希望帶他們一起移民。（《母親》劇照）

樓主聽後無奈慨嘆，「點解香港而家可以分化成咁？」，而大批網民紛紛留言，部份人指兩夫妻對未來的想法相差太遠，即使解決了今次移民風波，日後也必定離婚，「可能兩公婆留喺香港都一樣會離婚，移民只是藉口」、「兩公婆思想嚴重分歧都好難一齊生活」，並認為外國的教育風氣的確比香港優勝。

不過，也有網民批評該名港媽太自私，「家都冇，講咩教育？」、「如果為咗移民變單親家庭，妳朋友到底係未真係為個小朋友好呢？」，又指事關小朋友的將來，應由他們長大後自己決定，「其實小朋友自己想點最緊要」、「其實自己諗法真係唔好強加落咩都未明嘅小朋友身上」。

（親子王國）

港男欲賣樓移民 阿叔勸供完再八折賣堂弟 網民：升值仲要平賣？▼▼▼

港男欲賣樓移民 阿叔勸供完再八折賣堂弟 網民：升值仲要平賣？