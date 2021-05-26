超級血月「妖魔現」？堪輿學家指影響運程避之則吉　好想睇點算？

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-05-26 18:40

【超級血月／月全食／堪輿學家／天文台／天文現象／太空館／】超級血月真的是不祥之兆？天文台早前公布今晚（26日）可觀賞「超級血月」，即「月全食」、「超級滿月」同時出現，屬難得一見天文奇觀。然而，超級血月在傳統上一直被視為不祥之兆，一旦出現就會壞事連連，雖然科學上早已解釋這只是一種天文現象，但仍有不少人心理上覺得不自在，市民如果又驚又想睇，可以怎麼辦呢？堪輿學家張芯熏接受《香港01》訪問時表示，超級血月時至今日未必會引發天災人禍等大事，從玄學角度看會影響個人運程應避之則吉，但亦提供了好奇者想看月食的折衷辦法，惟強調最好不要看。

超級血月即月全食及超級滿月兩大天文現象同時出現，將於今晚（26日）現身。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

超級血月傳統而言是不祥之兆，堪輿學家張芯熏指從古人角度看，傳統上並不會特別區分「超級血月」和「普通血月」，血月出現就代表有極不祥之事發生，古時認為血月當空之時會「邪氣旺、怨氣盛、戾氣強」，國運會有衰退之象，瘟疫蔓延等等，天災人禍出象。不過時至今日，血月不一定會引發此等天災人禍大事，但從玄學角度看還是避之則吉，否則會影響個人運程。

堪輿學家張芯熏指觀看超級血月會影響個人運程，建議市民最好不要看。（受訪者提供圖片）

2018年歐洲出現「超級血狼月」：

+ 9 + 9 + 9

有網民擔心超級血月會打擊香港社會經濟，由其疫情方面，張師傅套用中國古時一句老話解釋，「血月見，妖魔現」，意味會有一些不可思議事情發生，這次香港出現血月，代表民生、經濟疫情各方面又要面對一些新考驗，現時社會上已經出現的問題仍會再有反覆起落，一時三刻難以解決。

雖然有人對超級血月的出現感到不安，但許多市民則對這個罕見天文現象感好奇，如果又驚又想睇，應該如何是好？張師傅建議血月一出大家應該避開，否則可能影響運程，令個人情緒出問題，從而做出一些錯誤決定，但若真的很想一開眼界，可準備一盆水前往觀看，在月下以水照月，利用倒影觀看，但她再次提醒還是不看為妙。太空館會於今晚7時至9時做網上直播超級血月過程及講解天文知識，不少網民可能安全家中「隔住Mon」睇，但張師傅提醒若擔心個人運程，還是盡量不要觀看。

天文台預計超級血月會於今晚（26日）約6時56分月出，月全食於7時11分出現，維持約15分鐘，若錯過這次機會就要等到2033年，如果市民想觀看可以選擇到東南偏東及視野廣闊地方。

（綜合）