焫焫焫焫焫焫着！36.1度高溫破天文台紀錄　網民：已經係全球融化

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-05-23 18:57

天文台今日（5月23日）錄得打破1884年有紀錄以來5月最高氣溫的36.1度高溫，一眾網民都大呼好熱！網上討論區亦都出現不少帖文，大呻高溫下的苦況，笑言「熱到啲汗未滴落地已經蒸發咗」，甚至有人直言氣溫之高已非全球暖化，而是「全球融化」！

天文台今日（5月23日）錄得破紀錄高溫，高溫至傍晚開始回落。（天文台網站截圖）

點擊下圖放大即睇5月23日分區最高氣溫，其中最熱有足足37度！▼ ▼ ▼

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高溫下仍有不少市民外出▼ ▼ ▼

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炎熱天氣下酷熱天氣警告正在生效，出門口數秒已經汗如雨下。有網民在討論區上分享高溫打破紀錄的新聞引來熱烈討論，有網民呼籲大家應該減少開冷氣以減少對全球暖化的影響，但亦有人唱反話指面對高溫要將冷氣再校低2度。討論之中亦不乏網民對高溫的抵死留言，立即點擊下圖睇下網民點樣講：【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

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冷氣機使用11大tips

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