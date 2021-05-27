新冠疫苗｜員工打針發高燒請病假　老闆捉入房鬧爆　1句話超過份

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-27 13:00

【疫苗接種 / 打針 / 復必泰 / 科興】本港新冠肺炎疫苗接種率不高，有私人機構為鼓勵打針，願意提供有薪假供員工休息，惟有網民則發文控訴，指日前接種疫苗後發高燒需請病假，卻被老闆怪責在公司最忙的時候打針，更說了1句令人相當無奈的說話。

有打工仔投稿表示，自己接種疫苗後發高燒需要請病假，卻被老闆鬧爆指不負責任。（示意圖 / 資料圖片）

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有打工仔近日投稿至facebook專頁「奴工處」，指自己在1間公司任職人事部，周日接種完疫苗後感到不適，但因工作繁重又怕被老闆怪責，周一還是「頂硬上」上班，惟周二發高燒只能請病假。

不料翌日上班時竟被老闆捉入房鬧爆，質問他為何在公司最忙碌的時間打針，「點解唔可以做完個project之後先打，話我點樣病都要死返嚟」。

帖文隨即引起熱議，不少網民都批評老闆太過份，如果樓主不適照上班，「有咩事係咪公司負責」；但亦有人指「打針就預咗有呢啲風險」，只好當老闆之言「耳邊風」▼▼▼

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早前有打工仔投稿到facebook專頁，指身為基督徒的老細，工作時經常將「教會」掛在嘴邊，並在文中力數5宗罪▼▼▼

公司裁員一事更讓樓主怒不可遏，樓主指老細有領取政府的保就業資助，但計劃完結後老細就立即大裁員，其後更涼薄地說了不近人情的話▼▼▼

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同事器官衰竭急離世 迷信老闆阻員工去喪禮 限令4件事勁刻薄（01熱話製圖）

Facebook專頁「奴工處」刊登一篇投稿，撰文者表示同事突因急性器官衰竭不幸離世，辦公室亦一片愁雲慘霧，詎料「極迷信又刻薄」的老闆即召開大會，下旨說明4件事不准做：

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