打工仔獲上司賞識　疑被老闆娘看中成職場危機　1句跪求放過

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-28 21:00

辦公室戀情時有發生，但對象千萬不要牽涉能左右自己仕途的人。1名打工仔最近發文訴苦，表示他原本在公司獲得上司賞識，因而被安排坐在老闆旁邊，以便爭取更多博表現的機會；惟後來老闆娘每天到公司接丈夫下班，更對樓主展現出濃厚興趣，不但「眼甘甘咁望住我又對住我笑」，又經常讚賞樓主可愛聰明及幽默，讓他不禁懷疑已被對方看中，擔心會招致老闆誤會，忍不住直言「阿姨，我還想努力呀」。

1名打工仔發文指，懷疑被老闆娘看中，擔心會引來老闆不滿。（《愛回家》劇照）

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網民「T工T」在連登討論區以「懷疑老闆娘睇中咗我」為題發文，稱自己在公司工作3年，性格隨和加上懂得「刷鞋」，一直都獲其他上司賞識。他表示，老闆喜歡給予同事親民的印象，一向都不會在自己的辦公室工作，反而坐在員工附近。事主後來被安排與老闆相鄰而坐，而老闆娘自此每天都到公司接丈夫下班，2人因此相識，但久而久之卻變成事主的困擾▼▼▼

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樓主指，老闆娘年約40歲，深怕對方的舉動會引來老闆和女同事的誤會，形容自己還想拼事業，慨嘆道「阿姨，我還想努力呀」，希望老闆娘饒他一命，「打份工啫，可唔可以畀條生路」。

樓主在帖文直呼「阿姨，我還想努力呀」，不希望仕途因而受影響。（資料圖片）

網民看後紛紛留言，有人認為樓主太多幻想，「唔好ff太多，可能你言語間帶動佢情緒啫」，部份網民則笑言樓主應該主動出擊，「上位靠呢鋪阿仔」、「咩都要試下啊後生仔、「如果你去馬，記得搵定工」，甚至懷疑老闆可能一早知情，「即係佢當住老公面同摸身摸勢？會唔會係老闆都知」。

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Facebook專頁「奴工處」早前刊登一篇投稿，撰文者指自己到一間體育用品公司市場部見工，被負責面試的中年女士足足罵了5分鐘：

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