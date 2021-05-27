家居噴殺蟲水引爆炸　女子手面嚴重燒傷　誤射1物件成意外起因

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【殺蟲水 / 除害劑 / 注意 / 安全指引】夏天為人類帶來「蚊叮蟲咬」，殺蟲水成為家居必備用品。不過噴殺蟲水都要小心，內地就有1名女子在家中噴殺蟲水時，因誤噴至蚊香上，即時引起爆炸，雙手與臉部都被嚴重燒傷，目前仍在醫院治療。

內地1名女子在家中噴殺蟲水時，因誤噴至蚊香上，即時引起爆炸，雙手與臉部都被嚴重燒傷，目前仍在醫院治療。（影片截圖）

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事發於周日（23日）晚上，安徽阜陽市的醫院燒傷科接到1名嚴重燒燙傷的女傷者，臉部及雙手都被燒傷，手指更腫脹得卡住戒指，由於醫護人員擔心其手指組織壞死，遂向消防人員求救。消防人員到場後，順利拆除女傷者身上的戒指及手鐲等飾物。

受傷女子的家屬表示，當時女子在家中噴灑殺蟲水，由於大量噴灑又沒有打開窗戶，又不小心噴到蚊香導致起火爆炸，「她噴太多了，門和窗戶都炸飛了」。事發後，當地消防部門提醒，殺蟲水、身體芬香噴霧、防曬噴霧和香水等都屬易燃物，不建議在閉密空間內使用，並且應遠離火源。

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