大媽超市偷雞蛋斷正　微信錢包勁多錢　自爆慳錢原因網民鬧唔可憐

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-05-30 10:00

想省錢所以去偷竊是什麼道理？杭州有大媽日前從超市偷雞蛋，遭職員截停搜出斷正，原來她是超市的盜竊慣犯，之前已偷過榴槤、栗米等。警員調查期間，發現大媽一點都不缺錢，光是她的微信錢包已經有逾14萬人民幣（約17萬港元）。大媽作供時辯稱因沒辦法才盜竊，「就是想省點錢」，原因是兒子結婚都要用錢。大媽的「苦衷」令一眾網民聽得傻眼，直言絕不可憐，更笑言這該是其致富秘技：「不然你以為這14萬怎麼來的？」

大媽在超市偷雞蛋被斷正，原來她已多次在超市盜竊。（微博圖片）

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近日杭州有超市老闆報案，指捉到1名小偷，事源該超市早前清點貨物時，發現貨架上少了個榴槤，職員隨即查看當天閉路電視紀錄，發現1名大媽形跡可疑，懷疑她偷榴槤。未料她之後還敢上門，這次是買了2棵菜，然後將未量重的雞蛋塞入自己帶來的黑色雙肩包內，未付款就想離開，結果被早有準備的職員截停，搜出贓物斷正，店方遂報警。

警方到場時，發現53歲的余大媽偷過的原來不止雞蛋和榴槤，她還供稱「拿過」些栗米和番茄，在該超市第1次犯案是偷了3條栗米，第2次偷了幾個番茄、榴槤、菠菜、小蔥、尖椒和散裝的大米，直認有盜竊。

警方調查發現大媽根本不缺錢，光微信錢包就有逾14萬人民幣餘款。（微博圖片）

然而，民警調查發現大媽絕非因無錢而偷食物，其微信電子錢包內的餘款就多達14萬人民幣。警方其後質疑她微信錢包這麼多錢還去偷竊，她解釋：「我也是沒辦法啊！就是想省點錢。」她表示自己收入不高，丈夫身體又不好，而且兒子結婚要用到錢，所以才想「能省就省」，結果動了壞主意。

杭州公安局回應內媒指，涉事余婦已承認自己在超市內多次盜賊，現時涉嫌盜竊罪被刑事拘留。

大媽目前已因涉嫌盜竊被刑事拘留。（微博圖片）

大媽把偷東西說我理所當然，網民笑言她的14萬元可能就是這樣「儲」出來，又質疑她明顯有偷竊癖好，揶揄她被捕後更省錢，「刑拘管吃住」。

網民點睇：

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（綜合）

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