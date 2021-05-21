萬華茶室｜大媽群聚「拉低口罩」　網民點破殘酷真相：還有在營業

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-21 17:30

台灣疫情升溫，為有效防範新冠病毒蔓延，當地指揮中心已宣布全台灣升三級警戒，外出需全程戴口罩。然而仍有市民目擊，在疫情重災區的萬華地區，仍有許多人不戴口罩群聚，讓他心火頓起，怒問「到底要多嚴重才會怕？」

台灣新冠疫情嚴峻，短短數日當地的本土病例已突破千人，其中萬華區更因部分產業特殊性淪為疫情重災區，不過有市民日前開車路過萬華龍山寺附近，卻驚見萬華人完全無懼疫情，叔伯阿姨群聚抽菸、聊天，有些人口罩還拉至下巴處，無視防疫規定的作為引起網友議論。

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不少網友看到這樣的「防疫漏洞」都是即憤怒又無奈，「很多都是街友，而且環境蠻糟糕的」、「那邊遊民一大堆，真不知道他們還能去哪兒」、「表示還是有人在營業、連結」、「當你什麼都沒有時就是無敵狀態」、「可能豁出去了，也沒什麼好失去的了」、「都是遊民呀，也不怕罰，帶去關起來才有辦法控制」。

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部分人則提到「可以報警」，但有人認為「就算對他們罰款他們也付不出來」、「大多數時間要靠市民自律，警察也不是跟在每位市民旁邊」、「可能很多人不知道，其實警察本身也很為難，他們本就是社會另一個無法掌控的面向，你強制執行他下次轉換陣地讓你找不到人問題又更大，你罰他也沒錢繳，有人有更好的解決方案嗎」。

台灣指揮中心20日宣布，全台疫情警戒升第三級至28日，市民外出需全程佩戴口罩，同時停止室內5人以上、室外10上以上之聚會，其中違反戴口罩規定者，將處3000元至15000元台幣罰款。

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