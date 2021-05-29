離譜！台網紅對無戴口罩流浪漢擲酒精水球　稱要「淨化」被轟欺弱

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-05-29 21:17

新冠肺炎肆虐全口，戴口罩是必須做的事，然而看到街上有人不遵守口罩令，是否可以向對方投擲酒精水球呢？台灣近期疫情大爆發，巿民都十分注重清潔消毒，當地YouTuber團體「大麻煩」在周二（25日）發布影片，片中2名網紅表示台灣疫情嚴峻，故親自巡視台北街頭勸導民眾戴口罩。過程中，他們帶備自製的「75%酒精水球」和一批口罩，如果無戴口罩人士不聽勸告，他們就會向對方擲「酒精水球」以消毒淨化地面，其中一幕更見1名流浪漢拒絕拿口罩後，即被擲酒精水球。影片引起網民爭議，不少人直斥網紅的做法極不妥當，甚至炮轟他們欺負弱勢族群。

片主表示由於台灣疫情嚴峻，他們必須走到街頭勸導民眾戴好口罩，並自製酒精水球以消毒淨化。（YouTube頻道「大麻煩」影片截圖）

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台灣YouTuber團體「大麻煩」於本月25日在其頻道發布1條防疫影片，標題是「新冠三級警戒！深入核心嚇止不戴口罩的害群之馬！全島一命不能大意！」。2名男生先在片頭說明是次拍攝的目的，是看到台灣疫情嚴峻，他們必須走到街頭勸導民眾戴好口罩。他們首先自製混入了自來水及75%酒精的水球，並準備一大堆口罩，以便派發給所需人士。

2人分別走訪台北多區，包括東區、信義區、士林夜市、萬華區及西門町等，當看到路人沒有戴好口罩露出鼻子，他們會勸導對方戴好口罩，並向他們噴灑消毒酒精消毒雙手。遇上沒有口罩的路人，他們會派發口罩，有些人亦欣然接受。

然而，當2人到達西門町時，遇上1名沒有戴口罩的流浪漢蹲在街頭，他們先向對方遞上口罩，被拒絕後便聲稱要做「淨化」行動，向流浪漢的附近地面擲酒精水球，流浪漢亦轉身離去。2人及後亦向警察備案，指流浪漢沒有戴口罩，並一直咳嗽，然而影片並沒有交代警方如何處理。

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YouTuber團體「大麻煩」的做法很快在網上引起爭議，facebook專頁「脫北者冰狼」昨日（28日）發帖回應，指那是1段既悲傷又值得公眾反思的影片，質疑他們假借防疫知名來欺負弱勢，「我想他們在做的時候，肯定是不明白大量75%的酒精噴到眼睛極有可能導致失明吧？」。

網民亦紛紛在影片下留言，有人指即使是為了防疫，向人丟水球這種行為是不對的，「警察都沒有這個權利，對着一個沒有攻擊性的人噴辣椒水或是開槍了，你只是一個普通的百姓哪來的資格，霸凌就是霸凌，不要把行為合理化！」。

面對眾多批評，「大麻煩」在同日發文回應，他們強調並非針對遊民，也沒有直接砸人，另外氣球內並非全是酒精，強調行動前都有向無罩者提供乾淨的口罩。

（綜合）

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