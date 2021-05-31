人夫長期語言暴力虐妻以為好幽默　退休日收老婆「大禮」超後悔

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-05-31 14:00

文：呂秋遠 這一天，他比起平常又更晚了些時間回家，因為這是他正式退休的一天，幾個同事起鬨，邀請他一起參加退休派對。他在公司的人緣不算差，也可以跟同事聊上兩句，努力了將近30年，也總算以課長的身份退休，在疫情嚴重的這時候，沒有被公司資遣，而是優退，也算是安全下莊。

妻子對丈夫千依百順服侍周到，卻對他的語言暴力忍無可忍，堅決提出離婚。（《Penthouse 2》）

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他喝得有點多，所以回到家門前，竟然摸不到口袋裡的鑰匙。他用力的按著門鈴，一邊拍著門，要老婆出來開門。依照以前的「慣例」，老婆在聽到他的拍門聲以後，就會一言不發的來開門，幫他準備好拖鞋、一杯熱茶，等他換掉那身滿身酒氣的西裝，然後安靜的放好洗澡水。不過，大部分時候，他都是直接衣服也不換，睡倒在沙發上。老婆會細心的把棉被蓋在他身上，第二天早上起床時，他會看到早餐，他可以一個人從容不迫的把飯吃完，然後再不急不徐的上班去。

結婚以後，他們就幾乎很少溝通與說話，話題大概就是圍繞在孩子身邊。特別是從10年前，孩子到外縣市就讀大學、他升上課長、應酬更多以後，兩人幾乎都沒話可說，而且因為他打鼾嚴重，兩人早就已經分房。太太把他的生活起居照顧得很好，不過，即便如此，他還是常常會在公開場合調侃妻子，例如年前的家族聚會，有不熟的成員問他，「太太有在工作嗎？」他立刻哈哈大笑，然後當著大家的面說：「她啊！就米蟲一隻！」全場面面相覷，太太則是一臉鐵青，但他一點也沒有感覺，反而認為自己很幽默。

台人夫忽視了語言暴力的破壞力，導致兩人的婚姻走上絕路。(《夫妻的世界》劇照)

大約過了2分鐘，這2分鐘出奇的長，因為從來沒有這樣過。終於，太太把門打開，但是卻帶著滿臉笑意，對著他說，「今天退休，辛苦了。我有些話想要跟你說，也想送你一份退休禮物。」他一臉茫然，而且太太完全沒有要幫他拿拖鞋的樣子，他只好自己從鞋櫃裡拿出拖鞋，然後嘟嘟囔囔的走到客廳，一邊還說：「花什麼錢買禮物，錢還不都是我賺的。」太太沒有多說什麼，只是坐在沙發上，然後指著桌上的離婚協議書，「我已經決定要離婚，如果你願意簽名，接受所有財產平分，我明天就可以找小孩回來當證人。如果你不願意簽字，我已經找好律師，明天一樣會到法院提告。」

「啊？你說什麼？離婚？我有打你嗎？你怎麼敢說這種話！」他覺得相當不可思議，這個女人，怎麼敢提出離婚的要求？然而，太太還是保持優雅的微笑，他只有在婚前見過這個樣子。她接著說，「我要離婚，而且要分你一半的財產。就算你不同意，你過去對我的言語暴力，我也有蒐證。我們這些年來的冷漠，孩子都知道，也願意到法院幫我作證，你想要孩子來作證嗎？」

他突然覺得天旋地轉，他想到退休金、房子、存款竟然都要分她一半，這是造反了嗎？

「親愛的，這不是造反，是我從這裡畢業了。」

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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