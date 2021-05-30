停課不停學！台小學音樂老師教學片引87萬人觀看　網友紛紛跪求IG

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

全台灣各級學校延長停課至6月14日，為了讓學生「停課不停學」多數老師都將課程改到線上教學。日前就有一名台灣宜蘭羅東鎮公正國小（小學）的音樂老師，將自己的教學影片PO在YouTube上，引來超過87萬人次觀看，老師甜美的形象引起大批地方爸爸暴動直呼「還來得及幫小孩轉學嗎？」

該名音樂老師名叫「珍妮花」，在YouTube上自創頻道並把教學影片上傳，近日一部「羅東鎮公正國小五年級音樂課線上教學影片」在網路上爆紅，由於老師聲音溫柔、長相甜美，並有耐心的教學生唱歌，讓原本29人的班級，突然湧進超過87萬人次觀看。

點擊下圖看清珍妮花教學片段！👇👇👇

+4
+4
+4

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

從27分鐘的影片中可見，該名老師教學生唱「外婆的澎湖灣」和「秋蟬」兩首曲子，接著拿出笛子一步步帶學生練習指法，過程中也不斷提醒，即使在家中也要不斷學習，鼓勵學生要大聲唱出來，她在說明欄表示，「呼叫公正502-505的寶貝們，這是音樂課線上教學影片，防疫工作務必做好」。

影片一出，網友紛紛暴動留言，「老師好正」、「跪求老師IG」、「地方爸爸準時在線」、「很有耐性的老師」、「老師聲音很甜美」、「直接按下訂閱」、「有這麽正的老師真好，好羨慕」、「我直接拿出塵封30年的笛子出來練習」、「這樣網友都可以一起學習了」。

根據《 自由時報 》報導，事實上，該名老師是宜蘭縣羅東鎮公正國小五年級的音樂代課老師，一開始是使用線上系統教學，但因為考量到每位學生的網速不同，才決定改用YouTube拍攝教學影片，因為一支教學影片爆紅，她也感到很開心自己的音樂技能派上用場。

【延伸閱讀】離譜！台網紅對無戴口罩流浪漢擲酒精水球　稱要「淨化」被轟欺弱（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+2
+2
+2

【延伸閱讀】台灣無罩大叔不滿被勸喻　竟拿頭盔狂毆便利店員致爆頭重傷要聯針（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+21
+21
+21
台灣疫情｜「最索賣魚妹」響應退職醫護召集令　說服家人重返前線
台灣疫情｜口罩防護力唔夠　台男指大眾忽略一樣嘢：沒人知道嗎？
台灣醫院爆滿｜癌末媽媽等極都冇床位　阿仔望住呼吸漸弱含淚離世
離譜！台網紅對無戴口罩流浪漢擲酒精水球　稱要「淨化」被轟欺弱
台灣67歲婦人染疫　隔離期間酒店離世　親友網上撰文講述心碎經過
台灣疫情｜打工仔爆慘況：老闆一聽三級警戒延長即遣散全公司員工
台灣一家三口腹瀉疑染疫！原來誤犯「食西瓜禁忌」　症狀似足確診

延伸閱讀：

大馬網紅有顏有身材！曾選上「旗袍小姐」IG打卡超級美

翻相簿見媽媽性感沙龍照 網友驚豔直呼：超辣！想當妳爸

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。