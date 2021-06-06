大坑半山上林788呎4房　52萬建構明亮之家兼有溫暖感覺｜裝修實例

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-06-06 11:34

文：DIC設計情報中心 【大坑／上林／私樓】今次介紹位於大坑上林的單位，實用面積約788呎，4房2廳的佈局。戶主要求整個單位都要光猛明亮，帶出一種溫暖家居的感覺。設計師在了解戶主要求後，不但盡可能爭取更多陽光照射入屋，亦利用不同燈光效果以及木色系的傢俬及地板等加強單位的溫暖感，滿足戶主要求。

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基本資料：

大坑半山上林／788平方呎／4房／工程費用約52萬

客廳的電視背牆為灰藍色，配上白色電視櫃及牆上的兩塊層板擺放擺設。設計上運用了極簡線條，簡潔同時保留實用性，沒有半點讓人眼花撩亂的觀感，配合客飯廳的天花燈槽，完美符合戶主希望單位擁有簡約，溫暖的家的感覺。

由於主人房位置靠近客飯廳，為了不影響單位整體觀感，所以設計師改為使用暗門設計，連同一整面帶有不規則線條的拼身圍身，加強設計上的統一感覺。為了令單位的設計更有連貫性，圍身下方的木色拼身不論顏色，高度都與鞋櫃一致，在簡約風格當中更見設計師巧妙細心之處。進入主人房，一組木紋到頂衣櫃放在靠近門口的位置，而主人房的空間亦足夠放到5呎大床，亦可以做到三邊下床的效果。主人房採用了落地大玻璃，早上可感受到充足的陽光照射；晚上就有床頭上的燈槽散發著的柔和燈光，為主人房增添一點浪漫氣氛。

書房設計上運用了極簡線條，簡潔同時保留實用性。（設計情報中心提供）

戶主提到整個單位最滿意的地方是兒子房。設計師按照兒子的喜好，以淺藍色作為房間牆身及傢俬的主要色調。床頭旁邊有一個小型四格櫃，讓小朋友可以自行擺放玩具及書籍，訓練小孩子的自律性。而衣櫃則採用藍白雙色的圓形凹凸圖案，到頂設計則可大大增加衣物的收藏量。同時，設計師考慮到小孩子需要充足的空間玩耍走動，因此在設計傢俬擺位時刻意預留房間中央位置，讓戶主兒子可以有足夠空間利用玩具玩樂。

由於工人的房間在廚房內，因此設計師以雙面櫃作間隔，提升廚房空間的實用性。因為戶主在廚房的收納量比較多，因此設計師便訂造了一組到頂的大型雙面櫃讓房主擺放糧食及煮食用具等物品。同時亦希望廚櫃能按照電器擺位度身訂造，更加善用廚房的空間。

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