女兒哮喘病發　港媽慌亂忘帶銀包　好心的士司機超暖回應好有愛

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-26 21:00

熱心助人的故事永不嫌多！上水最近有街坊發文感謝1名的士司機，指日前女兒突然哮喘病發，她與女兒在龍琛路龍豐藥房附近乘搭的士，惟她慌亂之間忘記拿錢包，當司機接載她們到北區醫院後，司機窩心的回應讓網民和港媽非常感動。

有港媽在網上發帖感謝日前1名的士司機，免費接載她與哮喘病發的女兒到北區醫院。（示意圖 / 資料圖片）

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該名港媽在facebook群組「上水人大聯盟」發帖，表示事發於周日（23日）晚上，當時其女兒急性哮喘病發，她於是在上水龍豐藥房附近截的士，司機立即送2人到北區醫院。然而，由於事出突然，港媽慌忙之間忘記帶錢包，幸好司機窩心地回應指「唔緊要」，免收了車資，着她先帶女兒看醫生。

港媽在帖文向的士司機連番道謝，「只希望感謝那位的士司機，謝謝」。帖文亦引來逾千網民讚好，不少人大讚司機「好人有好報」、「人間有愛」，並祝願樓主的女兒身體健康。有網民就留言分享自身經歷，憶述早年家中有急事，她趕忙回家同樣忘記帶錢包，當時的士司機不但沒有收她車資，更暖心地提醒她冷靜一點，令人感動。

網民留言大讚的士司機，按圖閱讀▼▼▼

（facebook群組「上水人大聯盟」）

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