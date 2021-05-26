女兒哮喘病發　港媽慌亂忘帶銀包　好心的士司機超暖回應好有愛

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

熱心助人的故事永不嫌多！上水最近有街坊發文感謝1名的士司機，指日前女兒突然哮喘病發，她與女兒在龍琛路龍豐藥房附近乘搭的士，惟她慌亂之間忘記拿錢包，當司機接載她們到北區醫院後，司機窩心的回應讓網民和港媽非常感動。

有港媽在網上發帖感謝日前1名的士司機，免費接載她與哮喘病發的女兒到北區醫院。（示意圖 / 資料圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該名港媽在facebook群組「上水人大聯盟」發帖，表示事發於周日（23日）晚上，當時其女兒急性哮喘病發，她於是在上水龍豐藥房附近截的士，司機立即送2人到北區醫院。然而，由於事出突然，港媽慌忙之間忘記帶錢包，幸好司機窩心地回應指「唔緊要」，免收了車資，着她先帶女兒看醫生。

港媽在帖文向的士司機連番道謝，「只希望感謝那位的士司機，謝謝」。帖文亦引來逾千網民讚好，不少人大讚司機「好人有好報」、「人間有愛」，並祝願樓主的女兒身體健康。有網民就留言分享自身經歷，憶述早年家中有急事，她趕忙回家同樣忘記帶錢包，當時的士司機不但沒有收她車資，更暖心地提醒她冷靜一點，令人感動。

網民留言大讚的士司機，按圖閱讀▼▼▼

facebook群組「上水人大聯盟」

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

港男食飯執鑽戒　詳列戒指資料尋失主　網民錯重點：D色都分到？
酷熱天氣　九龍灣餐廳派免費飲品贈外賣員　網民見紙條好窩心
好人好事｜婆婆搭錯車到青衣好彷徨　熱心大叔寧遲落車帶路獲激讚
好人好事丨婆婆慈雲山路邊暈倒　仁醫跑出診所烈日下跪地檢查獲讚
中大生遇家庭經濟問題想休學　熱心教授助搵獎學金兼介紹工獲激讚

同場加映：搭西鐵超逼人　老人家手肘狂撞港女生背脊　熱心男一舉動超窩心

+3
+3
+3

同場加映：邊個話香港人冷漠？網民熱數陌生人暖心小動作▼▼▼

+21
+21
+21
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。