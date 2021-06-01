父憂失綜援資格阻抽租置公屋　月入4萬兒子：同窮人思想溝通唔到

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-01 12:48

【租者置其屋計劃 / 租置計劃 / 公屋王 / 買樓 / 綜援】2021年租者置其屋計劃（租置計劃）公屋正在接受申請，將於下周四（10日）截止，不少公屋戶都考慮會否把握這次上車機會。有網民表示，打算試抽租置公屋單位，惟爸爸反對，擔心會失去日後領取綜援資格，令全家十分無奈，「完全同佢個窮人思想溝通唔到」。

2021年租者置其屋計劃（租置計劃）公屋正在接受申請，將於6月10日截止。（資料圖片）

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該網民日前在連登討論區以「繼續住公屋 vs 買租置屋」為題發文，指一家4口住在公屋單位，近60歲的爸爸月入萬幾元，媽媽無業，妹妹今年畢業未找工作，而自己則月入近4萬元，遲些還會升職。近日妹妹提議可試抽「租置」公屋單位，只是幾十萬元，十成按揭供25年，月供都只是約3000元，跟現時公屋的租金差不多，「但係就叫做可以有個物業」，因而樓主和媽媽都非常支持。

惟爸爸卻極力反對，擔心成為業主後，會失去領取綜援資格等褔利，又指如果兩兄妹日後因錢銀問題不付家用，「搞到佢臨老過唔到世，有得住唔得食咁」，因而求問網民「應該點樣勸佢好」，並不禁慨嘆「完全同佢個窮人思想溝通唔到」。

網民各有看法，有人指出自置自住的單位，可獲全數豁免計算在申請綜援或其他長者福利的資產審查，亦有人認為如果父親是戶主，始終有決定權，樓主想上車可轉以白表抽居屋或買私樓。另有網民表示租置公屋單位雖然價錢吸引，但一般較殘舊，日後維修全自付，建議抽綠置居會更好▼▼▼

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是次綠置居及租置計劃單位，5月28日至6月10日接受合資格綠表人士申請，如果幸運中籤，究竟選購綠置居還是租置公屋好呢？有網民就力數7項租置公屋的優勢，更形容「抵過綠置居」。

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如果想申請綠置居，則要留意以下10大申請須知，以免做錯被DQ▼▼▼

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