女友IG密友無Add自己！港男同朋友傾計先至知：大家會唔會介意？

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-02 12:00

IG Story的Close Friend功能令人又愛又恨！最近有港男在討論區上發文，說近來才發現女友一直沒有將他加到IG的Close Friend之中，疑令他感到失望。不少網民指自己也非另一半的Close Friend，可能是想保留一點私人空間，但亦有人指自己因同類事件最後分手收場。

有港男在討論區發文，指自己並非女友IG Close Friend，問大家遇上同類情況時會否介意。（GettyImages／視覺中國）

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樓主在Dcard討論區以「女朋友IG唔Add你Close Friend」為題發文，問大家會否介意另一半不將自己加到IG中的Close Friend。原來樓主的朋友有次提及他女友的Close Friend IG Story，樓主好奇查看，才發現自己不在女友Close Friend清單內，所以看不到女友部分IG Story。

不少網民認為情侶間應該保留一定空間，所以不將另一半列為Close Friend是人之常情，「可能人哋Close Friend真係想留畀姊妹呢」、「想要返啲私人空間，畀個位我發洩下」、「Ching畀啲私人空間女朋友，同你鬧交都要搵人發洩下」。

有網民建議樓主給予女朋友空間，留有一定私隱。（GettyImages）

有網民指自己會將另一半加到Close Friend之中，但會設立1個私人戶口，不會和另一半互相追蹤，因為想留有私人空間與朋友分享，「唔係有嘢想隱瞞男朋友嘅意思」。

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