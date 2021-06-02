K1女童遭老師投訴上堂唔專心　港媽想搵補習老師陪溫書惹網民熱議

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-02 13:30

望子成龍是不少家長的心願，尤其在充滿競爭的香港社會，孩子們自小便被栽培以免「輸在起跑線」。有網民日前於討論區發文，指友人就讀K1的女兒曾被幼稚園老師投訴上課不專心，遂有意找補習老師陪伴女兒溫書及做手工，並詢問有關補習老師薪金的問題。帖文引來網民熱議，不少人質疑幼稚園學生根本毋須補習，直言太早催谷或有反效果。

有港媽因K1女兒被老師投訴上課不專心，有意找補習老師陪女兒溫習，引起網民熱議。（《再見媽媽又再見》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該網民於親子王國討論區以「幼稚園K1補習」為題發文，指友人的女兒正就讀幼稚園K1級，惟常因上課不專心，被校內老師投訴及「放一邊」冷待。樓主指友人已為女兒安排下學年轉到另一學校，希望趁即將來臨的暑假，為女兒聘請補習老師複習K1的課程，「同佢溫下書，做下手工，請問$300/小時會唔會太少？」。

港媽為女兒安排下學年轉到另一學校，但希望趁即將來臨的暑假，為女兒聘請補習老師複習K1的課程。（《再見媽媽又再見》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人質疑K1小朋友年紀尚輕，未能「坐定定」學習屬正常不過的事，根本毋須過早補習，「K1都有書溫？同埋3歲人仔唔專心唔係好正常㗎咩」、「K1嘅課程，媽媽自己同佢溫下已經好足夠啦，暑假上下啲興趣班玩下仲好啦」、「老師話小朋友有問題，家長只係識得畀錢畀其他人幫手解決，其實係咪要反省咗自己先」。

亦有人指出，過早補習或影響小朋友的學習興趣，有機會造成反效果，批評港媽思維如同怪獸家長，「一開始已經嚇怕咗佢，搞到學習唔係享受係壓力源頭，我覺得好難期望小朋友將來讀書讀得好同自覺吖」、「唔好話幼稚園啦，就算係初小都應該先畀佢玩下先啦， 咁快就開始要補習嘅人生？」、「唔專注可能係腦部發展問題，我哋需要刺激返佢，而唔係補習，佢需要嘅係大人嘅協助」。

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：港媽請私人補習教SEN小五兒子 列7大要求 時薪$100被轟出手低

+ 2 + 2 + 2

同場加映：港媽招聘保母照顧子女 時薪僅52元包煮飯清潔 有個要求仲離譜

同場加映：港媽坐車講電話教仔女用Zoom 遭爺爺隔空責備 終爆煲掟手機痛哭

港媽坐車講電話教仔女用Zoom 遭爺爺隔空責備 終爆煲掟手機痛哭

+ 4 + 4 + 4

同場加映：有港媽曾在網上發文，指自己趁兒子用Zoom上課時旁聽英文老師教書，其英語水平令她覺得難以置信▼▼▼