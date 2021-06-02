台媽逼子剪「不敢出門」造型　髮型師剃沙僧頭　真相曝光網民嬲爆

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-06-02 21:00

【台灣疫情 / 新冠肺炎 / 剪髮 / 頭髮造型】台灣疫情未見緩和，民眾紛紛避免外出及不必要的社交活動，希望盡量留在家中，減少感染和病毒傳播的風險。高雄有髮型師在facebook群組發帖，透露有台媽擔心疫情期間兒子嚷着要出門，於是請髮型師剪1款「讓他不敢出門的髮型」，結果髮型師貼出「事後照」，聲稱孩子剪完哭說不要出去了。帖文火速引來網民熱議，髮型師更接受當地電視台訪問講述「過程」。然而眼利的網民卻認出照片早於2019年曾在fb群組瘋傳，發現這名髮型師曾在韓國瑜fb群組貼出相同的照片，網民紛紛質疑「防疫髮型」故事的真偽。

高雄有髮型師在facebook群組發帖，稱有台媽找他替兒子設計「防疫」髮型，讓兒子乖乖留在家不敢出門。（fb群組「✨美髮時尚原宿✨美髮專業技術交流、美髮沙龍人才召募、美髮沙龍設備交流頂讓平台」截圖）

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新冠肺炎疫情在台灣大爆發，全台仍然維持「第三級警戒」，當局呼籲民眾減少外出減低感染風險。早前高雄有髮型師在fb群組「高雄五甲大小事」發文，表示有家長因為擔心疫情期間兒子要出外，於是要求髮型師替小朋友剪1個讓她不敢出門的髮型，怎料剪完後小朋友哭到爆，一直哭說：「我不要出去了。」

從髮型師貼出的照片可見，男生上半截的頭髮被剷走，只剩下半截的髮尾，看起來有點像《西遊記》中的沙僧。這個「驚人」造型隨即在網絡爆紅，網民紛紛笑稱孩子會乖乖待在家，亦有網民認為很像高雄前市長韓國瑜的髮型；不過也有不少聲音指出，這樣做會傷害孩子的自尊心，「孩子不是只是沒出門而已，連在家網路上課都可能成為同學的笑柄」，痛斥家長把孩子當成「自己的物品」，任意擺佈。

帖文中的髮型師黃麟翔事後接受《東森新聞》電視台的訪問，他表示媽媽問可否替兒子在頭上「刻個東西」讓他不敢出門，髮型師笑說不如刻個「COVID-19」，但想一想反害怕會令孩子跟朋友炫耀，所以最後乾脆用電剪把頭剃光，「剃完後小朋友的臉都爆臭的」。他指及後看到小朋友被媽媽帶出去後，媽媽一直在笑，小朋友則一直在罵媽媽。

原來髮型師黃麟翔早於2019年4月在另一fb群組貼出同一張男生「剃頭」照，以示對韓國瑜的支持。（fb群組「韓國瑜 高雄拚經濟/愛情產業鏈」截圖）

然而有眼利的網民追查發現，這篇fb帖文有造假的可能。有網民在PTT討論區詳細貼出種種線索，發現今次帖文的照片早於2019年已在fb群組「韓國瑜粉絲團」出現，質疑這個「防疫」髮型的真確性。翻查fb，原來髮型師黃麟翔亦曾於2019年4月在另一fb群組「韓國瑜 高雄拚經濟/愛情產業鏈」，貼出同一張男生「剃頭」照片，並拿兩張男生剪髮前的照片併在一起對比，寫道：「帥氣的髮型變成韓國瑜市長的髮型！剪前跟剪後」

髮型師黃麟翔今日（6月2日）在個人fb帳戶發帖道歉，承認自己撒謊，在媒體訪問上所說的故事並不真實。（fb截圖）

這個「不敢出門的防疫髮型」故事被踢爆造假後，髮型師黃麟翔今日（2日）在個人fb帳戶發帖道歉，表示當初只想在fb群組po文博君一笑，並指「15歲少年被媽媽帶去理光頭的新聞影片是由我自行提供，是2019年並非疫情期間」，沒想到引來眾多媒體關注，「為了圓謊說了更多的謊言做了最錯誤的示範」，於是決定站出來對大眾及各大媒體道歉，「造成社會觀感不佳並非我初衷，對不起。」。

（綜合）

同場加映：疫情下禁足居家隔離 找女友幫手剪頭髮 男友PO相警世：危險中伏

新冠肺炎（COVID-19）疫情下，全球多國實施禁足政策，出去剪個髮都有難度，不少男生唯有請求女友幫忙在家「動刀」，但這一剪卻帶來無比後悔，不但成品不似預期，髮腳參差不齊，更有猶如「鬼剃頭」的情況。網民都笑言，挑戰過讓女友幫自己剪髮，才算是真正居家隔離，又紛紛上載成品圖自嘲一番。（網上圖片／香港01製圖）

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