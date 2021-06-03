台91歲翁染疫亡自責「我是壞人」害全家隔離　兒視訊道別醫護淚崩

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-06-03 19:30

台灣疫情嚴峻，日前有醫護人員分享1名91歲老翁染疫身亡的故事，令網民心痛無語，醫護透露老爺爺確診入院只是3天，但從每天照顧他的經歷，幫他翻身、管灌牛奶等，都可見爺爺是很有禮貌的人。染疫不是他的錯，但老翁卻不停道歉，甚至自責「自己是壞人，自己害全家被隔離」。因為兒子還在隔離，最後只能用視訊向爸爸道別，看着兒子送別父親的過程，旁邊的醫護早已落淚。

有醫護分享1名9旬翁染疫死亡的故事，令無數網民動容。（示意圖／Getty Images）

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日前，台灣三軍總醫院有醫護人員在facebook發文，題為「91歲的COVID-19 爺爺離開了」，令網民看完非常心痛。醫護分享指，爺爺早前出現咳嗽徵狀，自行檢測後確診，故被送到她工作的醫院接受治療。

這名老爺爺已經91歲，但每天都到龍山寺參拜，身體應該很硬朗，看病歷也沒大毛病，隔離時想避免他自己下床跌倒及協助照顧，家屬同意四肢約束，即是將爺爺綁在床上，「只能2小時翻身幫他換個姿勢讓他舒服」，因為爺爺呼吸很急要吸氧氣，又不停說要回家，故他們也不敢隨便解開約束。

醫護照顧了爺爺3天，每次敲門進去爺爺都會盯着她，「好像是終於有人來陪我的那種感覺，看你在幹嘛，就像怕被人遺忘」。因無法吞嚥要管灌牛奶時，爺爺會一直說「對不起對不起，我下次不會了，我下次會改進，讓我回家好不好」，令她相當心痛，只能摸摸爺爺的頭，叫他加油，爺爺會奮力點頭，不停道謝。因為爺爺聽力差，醫護後來用筆談方式寫便條，有同事還寫便條告訴他「爺爺，你兒子今天有打電話給你喔，你也要加油喔」。

爺爺在院內很合作，「每次幫你換尿布時，你總是很乖的自己翻身把屁股抬起來，幫你身體清理好你又安心的乖乖不躁動躺着」。樓主聽同事說，原來爺爺入院時相當自責，形容「自己是壞人，自己害全家被隔離，自己不應該亂跑的」。去到6月2日早上，爺爺生命徵象不穩，樓主穿好保護裝入病房時，爺爺已經過身。樓主想起爺爺曾請求回家，不停說「對不起，我下次會改進」的畫面，看着他離世時「左眼仍微微張開，應該是有遺憾的」，只能幫他蓋上眼，說聲「爺爺沒事了」。

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按防疫規定，家屬不可以見新冠肺炎死者的最後一面，遺體必須在24小時內火化。如家屬要求見最後一面，就必須穿上全套防疫裝備，無奈爺爺的家屬當時全在隔離，所以爺爺兒子用視訊道別，「爸，好好跟菩薩走，家裏我會顧好，我會把你跟媽媽放在一起」，兒子請醫護拍下爺爺最後的面容做紀念，一直幫忙拿手機的醫護這時早已落淚，只能勉強不讓手機晃動。

樓主感嘆爺爺生前一定是很好的人，「你一定是位很可愛的爺爺，不只可愛還一定很有禮貌。」她入行7年，看過不少生離死別，爺爺是住在萬華的老人家，平日只會到廟裏拜拜，「他真的沒有錯，沒有錯的人，還在自我反省」，斥責社會內那些「不知檢點，逃院的，砍傷醫護人員的，霸凌醫護人員的，我就問你們到底知不知足？」。

（綜合）

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