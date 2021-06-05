12歲女生日宴20圍豪花$24萬　7名攝影出動吊臂　家長：不辦沒面子

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-05 21:00

12歲是人生的轉折點？內地部份省巿在孩子到了12歲時，就有擺「開鎖」宴的傳統，惟近年興起生日宴愈來愈豪，變成炫富鬥豪，隨時要一擲數十萬元大排筵席。其中有家庭近日為12歲女兒慶生，在五星級酒店舉辦生日宴，延開20席及請來專業攝影團隊，場內有7名攝影師侍候，甚至要出動吊臂攝錄機宴會全程，更安排表演節目娛賓，熱鬧場面甚至比婚宴更甚，埋單費用高達20萬元人民幣（約24萬港元）！孩子12歲要擺生日宴形成群眾壓力，除了孩子希望成為主角，家長亦坦言，別家孩子都辦，「自己不辦沒面子」。

內地部份省巿在孩子到了12歲時，就有擺「開鎖」宴的傳統，惟近年興起生日宴愈來愈豪，變成炫富鬥豪，隨時要一擲數十萬元大排筵席。（新華社）

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據內地傳媒報道，在山西、陝西及內蒙古等地都有12歲「開鎖」的傳統習俗，孩子該年的生日會慶祝一番，惟慶祝的方式卻愈辦愈豪華，變成家長之間的「炫富活動」。報道採訪了來自山西太原市的李女士，她為女兒於當地的高級酒店舉辦12歲生日宴，延開18席，每桌約2000人民幣（約2500港幣），菜式包括遼參、海斑、生蠔、鮑魚等，直言本來她們並沒有此傳統，但孩子學校同學都有辦，「自己不辦沒面子」。

傳媒還報道另1個家庭為12歲女兒在五星級酒店舉辦生日宴，不但將舞台佈置成粉紅色城堡，在台上擺設多層「蛋糕塔」，還請來小丑、魔術等表演娛賓。當宴會開始時，小主角和父母在紅地毯走到台前，由孩子致辭。整個30分鐘的「典禮」，家長聘請了7名攝影師，動用吊搖拍攝宴會全部過程，酒店職員透露主人家宴請20桌左右，每桌餐費3000多元人民幣（約3630港元），連同裝飾、儀式、攝影攝像等費用則高達20萬元人民幣（約24萬港元）。

報道引述酒店經理表示，除婚宴外，12歲生日宴便是最多人辦的宴會，幾乎每周都有，有家長聘請策劃公司根據孩子的喜好佈置場地，又提供蛋糕甜點、攝影拍照、主持表演，甚至有家長會要求拍攝寫真或微電影等；宴席結束後，主人家還會請同學看電影、唱K、甚至短途旅遊等。

山西太原1名12歲女生在五星級酒店擺生日宴，會場布置得很豪華。（新華社）

12歲孩子一般就讀小學六年級，生日宴開支基本上約5至6萬元人民幣，同學間要互送禮物，一般價格約100元人民幣（約123港元），而出席生日宴的人情公價一般是500元人民幣（約615港元）。由於同班孩子年齡相近，故同級學生幾乎每周都去生日宴，相關開支對家庭來說十分沉重，而輪到自己孩子12歲生日子，家長一方面覺得不擺生日宴沒面子，另一方面也想收回人情，結果非但令孩子減少了學習時間、經常玩樂致分心，亦令宴會風氣與炫富情況墮入惡性循環。

家長為孩子豪華慶生的風氣，惹來網民熱烈批評，直言是鼓吹歪風，有當地小學老師就批評，慶祝生日是家長表達對孩子的祝福，促進孩子們的交流，幫助他們建立朋友，但如果動輒舉辦大型生日宴會只會讓祝福變味，而且溺愛或會建立不當的金錢觀，呼籲要正視及停止歪風。

（新華社）

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